Stranger of Paradise Final Fantasy Origin – Tráiler de lanzamiento

El errante interdimensional listo para su estreno en Stranger of Paradise Final Fantasy Origin – Tráiler de lanzamiento.Disfruta del tráiler de lanzamiento de El errante interdimensional, la segunda expansión del pase de temporada de STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN contenido que se estrenará para PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y Epic Games Store el 26 de octubre de 2022.

Esta es la historia de lo ocurrido cuando los aventureros cayeron y se transformaron en deidades del Caos. Una grieta en las dimensiones da lugar al laberinto dimensional y a un nuevo contrincante. ¡Únete a Jack y sus aliados en la batalla contra el poderoso Gilgamesh! Desbloquea un trabajo clásico de FINAL FANTASY y un montón de destrezas y piezas de equipo. Prepárate para la batalla en «El errante interdimensional», la segunda expansión de STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN.

Puedes ver el tráiler de lanzamiento.

Una nueva visión de la serie Final Fantasy que cautivará a los jugadores

Combina una desafiante jugabilidad de acción estratégica con el mundo y la tradición de la longeva saga

STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN™ es un nuevo RPG de acción, fruto de la colaboración con Team NINJA de KOEI TECMO GAMES, los creadores de la series NINJA GAIDEN y Nioh, y brinda una nueva visión para la serie FINAL FANTASY®. Será posible comprar STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN para PlayStation®5 (PS5™), PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC el 18 de marzo de 2022.

Argumento

STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN™ es un nuevo RPG de acción creado por Square Enix Ltd. en colaboración con Team NINJA de KOEI TECMO GAMES que brinda una nueva y valiente visión para la serie FINAL FANTASY®.

Los guerreros guardan los recuerdos de batalla en lo profundo de sus corazones…

Este RPG de acción te pondrá en la piel de Jack, quien deberá enfrentarse a numerosos retos para devolver la luz de los Cristales a un reino envuelto en la oscuridad.

Para derrotar a los rivales en cruentas batallas tienes a tu disposición todo tipo de habilidades. Además cuentas con una amplia gama de trabajos y armas con las que personalizar a los miembros de tu equipo y varios niveles de dificultad para que la experiencia de juego se adapte totalmente a tus gustos.

¿Volverá la paz con la luz de los Cristales? ¿O dará pie a una nueva forma de oscuridad… o algo completamente distinto?

Características principales

LOS COMBATES MÁS BRUTALES Y DINÁMICOS DE LA SERIE FF

La historia está plagada de acción a raudales. Además de las habilidades dinámicas de las armas, los combates cuentan con destrezas y acciones propias de la serie FF. Tras consumir la barra de Ruptura del enemigo, remátalo con Rompeánima para hacer añicos al adversario cristalizado.

ALTERNA ENTRE DOS TRABAJOS EN PLENA LUCHA

Los distintos tipos de armas, como mandobles, espadas cortas y lanzas, determinan el trabajo de un personaje al equiparlas. Adquirirás nuevas destrezas y trabajos a través de un sistema de desarrollo llamado Árbol de trabajos. Las armas y piezas de equipo seleccionadas quedan reflejadas en el aspecto del personaje.

SAQUEOS, CREACIÓN Y PERSONALIZACIÓN VISUAL DE LOS ALIADOS

Por primera vez en un título de la serie FINAL FANTASY que no sea MMO, cada pieza de equipo elegida se representará visualmente en el juego. Con el generoso sistema de creación y los saqueos, podrás personalizar como quieras el aspecto de todos los miembros del grupo y la forma de jugar.

MODO MULTIJUGADOR

Juega en cooperativo con un grupo de hasta 3 jugadores a través del modo multijugador en línea. Descubre la historia principal y las misiones secundarias en compañía de tus amigos.

Sistema de trabajos. Puedes alternar entre dos trabajos al instante durante los combates. Hay estilos de combate de todo tipo dependiendo de la combinación de trabajos que hayas elegido. Los trabajos expertos tienen acciones propias originales, y pueden mejorarse muchísimo al personalizarlos y combinarlos con piezas de equipo y otros trabajos.

Trabajos cualificados

Mago rojo – Los magos rojos son hábiles en la Magia blanca y la Magia negra, lo que los capacita tanto para atacar como para ofrecer apoyo. Los magos rojos pueden lanzar Cadena mágica para abrumar al enemigo infligiendo daño y a la vez reduciendo a la vez su resistencia mágica.

Berserker – Los berserkers atacan sin miramientos con hachas y mandobles, y pueden utilizar la destreza Locura. Bajo su efecto, tu poder ofensivo aumenta en gran medida, pero esto conlleva cierto riesgo, ya que no puedes usar pociones.

Samurái – Samurái es el trabajo ideal para recuperar PM. Los samuráis pueden utilizar Claridad. Bajo su efecto, los PM restituidos con ataques aumentan en gran medida y también se recuperan con una guardia exacta. Desata el poder de los PM que has acumulado repartiendo una ráfaga de golpes con destrezas combinadas.

Trabajos Expertos

Caballero del vacío. Un trabajo que te permite absorber los ataques mágicos del enemigo y convertirlos en poder. Cuando los caballeros del vacío usan su acción propia Hoja selladora, se despliega un aura mágica que neutraliza los ataques mágicos recibidos durante la guardia y absorbe su potencia. Después, los caballeros del vacío pueden usar el poder absorbido para recuperar PM o asestar cortes.

Ninja. Este trabajo te permite utilizar varias tácticas de combate con la acción propia Arte ninja.

Usa equipamiento ninja para arrinconar al enemigo e incorporar efectos a tus armas sin consumir PM en ningún momento. El equipamiento ninja se puede reponer en los cubos, el campamento base para la exploración.

Caballero oscuro– Un trabajo que concede más poder de ataque al estar a punto de desfallecer. Con su acción propia Tinieblas, los caballeros oscuros pueden sacrificar VIT y PM para infligir daño oscuro adicional. Esto lo convierte en el trabajo más fuerte en cuanto a poder de ataque, siempre que pagues el precio correspondiente.

Personajes

Marilita – El demonio del Fuego. Utiliza sus seis brazos para asolar a Jack y a sus aliados con un aluvión de ataques veloces, además de golpearlos con coletazos devastadores. Procura evitar su ataque Mirada petrificante.

Los lufenianos – Unas misteriosas gentes con las que Jack interactúa durante las visiones de sus recuerdos fragmentados. Las extrañas vestimentas que llevan hacen que resulte imposible conocer sus emociones a partir de sus palabras o sus actos.

El Kraken – El Kraken, el demonio del Agua, usa sus largos tentáculos para atacar feroz y rápidamente. Es capaz de robar potenciadores y usa ataques de elemento Agua que aprovechan el entorno

Lich – El demonio de la Tierra. Suele atacar con magia o provocando estados alterados. Es un adversario peliagudo capaz de invocar esqueletos e infligir Maldición, un estado que reduce el límite de la barra de Ruptura.

Título: STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN™

Formatos: PlayStation®5, PlayStation®4,

Xbox Series X|S, Xbox Box / PC (Epic)

Desarrollador/Editor: Team Ninja / Square Enix

Género: RPG Acción

Idioma: manual y textos en castellano

Lanzamiento: 18 de marzo de 2022

PEGI: +16

PVPr: 69,99 €

Web oficial: https://www.square-enix-games.com/sopffo

