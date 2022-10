EA y Criterion han mostrado un avance de la jugabilidad de Need for Speed Unbound en un nuevo vídeo que muestra cómo los jugadores llevarán el grafiti a la vida real mientras conducen por la ciudad. Need for Speed Unbound pone a jugadores de todo el mundo detrás del volante en su propia aventura de carreras callejeras mientras escapan de la policía y demuestran que tienen lo que se necesita para ganar el Grand, el desafío de carreras callejeras definitivo de Lakeshore.

Puedes ver el vídeo de jugabilidad de Need for Speed Unbound:

Customize your style. Choose your driving effects. Get noticed.

Start with nothing and slowly push your style to its absolute limit. #needforspeed pic.twitter.com/wZv7a2B4xx

— Need for Speed (@NeedforSpeed) October 11, 2022