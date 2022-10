Hot Wheels Unleashed estrena la versión Game of the Year Edition

HOY SE ESTRENA HOT WHEELS UNLEASHED™ GAME OF THE YEAR EDITION

Mattel, Inc. y Milestone, uno de los principales desarrolladores de juegos de carreras, han anunciado hoy Hot Wheels Unleashed Game of the Year Edition. En este lanzamiento especial, los jugadores experimentarán, en un solo destino, muchos de los complementos de Hot Wheels Unleashed más populares lanzados hasta la fecha. El juego incluye tres pases de Hot Wheels™, así como los coches, pistas y contenidos más queridos del universe Hot Wheels. Estrenado hace poco más de un año, Hot Wheels Unleashed celebra hoy la cifra de más de 1,5 millones de jugadores.

Contenido de la edición Hot Wheels Unleashed Game of the Year Edition:

– Juego completo HOT WHEELS UNLEASHED

– HOT WHEELS PASS VOL 1

– HOT WHEELS PASS VOL 2

– HOT WHEELS PASS VOL 3

– HOT WHEELS STREET BEASTS™ PACK

– HOT WHEELS SPORTSCARS PACK

– HOT WHEELS BEEFED UP PACK

Hot Wheels Unleashed ofrece a los jugadores la oportunidad conducir los coches como si estuvieran jugando con los icónicos mini vehículos de juguete. El estilo de juego incluye carreras llenas de adrenalina, una amplia selección de vehículos Hot Wheels con diferentes atributos y características singulares, que los jugadores pueden personalizar con diferentes skins y pistas asombrosas, ambientadas en lugares de la vida cotidiana, con tramos especiales y objetos interactivos. El juego también cuenta con un editor de pistas revolucionario que permite a los jugadores crear pistas únicas y personalizables en cualquier entorno de juego y compartirlas con la comunidad de jugadores.

Como el juguete número #1 en ventas en todo el mundo*, Hot Wheels es el líder mundial en la categoría de vehículos de juguete. Durante los últimos cincuenta años, Hot Wheels ha demostrado su influencia en la cultura del automóvil con un diseño legendario y un rendimiento épico. Hoy en día, Hot Wheels se ha convertido en una franquicia mundial potente, con eventos en vivo y virtuales en casi todos los continentes, productos de consumo muy demandados y colaboraciones de primer nivel, con un canal de contenido número uno en Youtube y mucho más. Al tiempo que se venden 16.5 Hot Wheels por segundo con más de 8.000 millones de coches hasta la fecha, la marca sigue ampliando su presencia en los juegos digitales, con éxito en las plataformas de móviles, consolas y en formato PC.

Hot Wheels Unleashed – Game of the Year Edition ya está disponible para PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch™ y en formato PC. A través del pack de actualización GOTY, los jugadores que ya dispongan de Hot Wheels Unleashed pueden desbloquear fácilmente todos los contenidos de la Edición de Juego del Año. Para obtener más información visita la página web oficial https://hotwheelsunleashed.com.

