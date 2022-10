25 años de Age of Empires: Retransmisión, Age of Empires IV Anniversary Edition y mucho más

El equipo de Age of Empires ha anunciado hoy el Age of Empires 25th Anniversary Broadcast, que celebra un gran hito para la franquicia. La retransmisión tendrá lugar el martes 25 de octubre y podrá verse en Twitch, AgeofEmpires.com y los canales oficiales de YouTube de Age of Empires, Xbox y Red Bull Gaming. Habrá anuncios, entrevistas con el equipo y muchas sorpresas.

Además de la noticia del Anniversary Broadcast, hoy también compartimos los siguientes anuncios sobre esta celebración de aniversario:

Age of Empires IV Anniversary Edition: este nuevo paquete incluye el juego base, todas las actualizaciones de Age of Empires IV desde su lanzamiento (incluida la Actualización de Aniversario que se detalla a continuación) y las dos nuevas civilizaciones –los otomanos y los malienses– en un solo pack. Este estará disponible el 25 de octubre en Steam, Windows y PC Game Pass.

este nuevo paquete incluye el juego base, todas las actualizaciones de Age of Empires IV desde su lanzamiento (incluida la Actualización de Aniversario que se detalla a continuación) y las dos nuevas civilizaciones –los otomanos y los malienses– en un solo pack. Este estará disponible el 25 de octubre en Steam, Windows y PC Game Pass. Actualización de Aniversario de Age of Empires IV: los jugadores actuales de Age of Empires IV podrán disfrutar con las nuevas civilizaciones otomana y maliense, nuevos desafíos de maestría, logros y ocho nuevos mapas y biomas. Pero eso no es todo: los jugadores también podrán dar el salto al inicio de la Tercera Temporada y la llegada de las Partidas por Equipos Clasificadas, junto con mejoras en el equilibrio naval y la introducción de marcadores de puntos de ruta.

Detalles adicionales sobre la retransmisión del aniversario:

Age of Empires 25th Anniversary Broadcast

En octubre de 2022 se cumplen 25 años del lanzamiento del juego original de Age of Empires y lo vamos a celebrar con la comunidad

Únete al equipo de Age of Empires y a la comunidad en una retransmisión de celebración el martes 25 de octubre en Twitch, los canales de YouTube de Age of Empires, Xbox y Red Bull Gaming y en AgeofEmpires.com.

El programa incluirá anuncios, entrevistas con el equipo, una celebración de todo lo que hace grande a Age of Empires y algunas sorpresas.

El programa se podrá ver bajo demanda después de su emisión en el canal de YouTube de Age of Empires.

Únete a la conversación en las redes sociales usando #AoE25

Otras novedades de la celebración del 25.º aniversario:

Age of Empires II: Definitive Edition : evento del 25 aniversario en el juego con desafíos para desbloquear recompensas exclusivas

: evento del 25 aniversario en el juego con desafíos para desbloquear recompensas exclusivas Age of Empires III: Definitive Edition: evento del 25 aniversario en el juego con recompensas inspiradas en Age I-IV. Nuevos mapas de otros títulos

Para obtener más información sobre Age of Empires y la próxima retransmisión del 25.º aniversario, consulta la publicación de Xbox Wire.

