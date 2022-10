Life is Strange Arcadia Bay Collection ya a la venta para Nintendo Switch – Tráiler de lanzamiento

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

LIFE IS STRANGE ARCADIA BAY COLLECTION YA DISPONIBLE

Esta nueva colección contiene las versiones remasterizadas de los aplaudidos Life is Strange y Life is Strange: Before the Storm, y nos permite disfrutar de estas emotivas aventuras en cualquier lugar por primera vez

SQUARE ENIX® ha publicado Life is Strange™ Arcadia Bay Collection para Nintendo Switch, lo que supone el debut del juego Life is Strange original y de su precuela, Life is Strange: Before the Storm, en la plataforma portátil.

El tráiler de lanzamiento de Life is Strange Arcadia Bay Collection puede verse aquí:

Conoce a unos personajes inolvidables en dos historias fascinantes optimizadas especialmente para Nintendo Switch con gráficos remasterizados y animaciones mejoradas.

Características de esta nueva colección:

Dos juegos completos.

Gráficos remasterizados para los personajes y las localizaciones, mejorados y optimizados para Nintendo Switch.

Animaciones perfeccionadas para los personajes con captura de movimientos faciales ( Life is Strange Remastered ).

). Historias con elecciones y consecuencias que dan lugar a múltiples finales.

Domina la habilidad de Max para retroceder en el tiempo o las insolencias de Chloe para cambiar el curso de los acontecimientos.

Todas las canciones de la impresionante banda sonora, que incluye temas originales y con licencia.

Sobre Life is Strange:

Life is Strange es una aventura por episodios premiada y elogiada por la crítica que te permite retroceder en el tiempo y cambiar el pasado, el presente y el futuro.

Sigue la historia de Max Caulfield, una estudiante de fotografía que descubre que es capaz de retroceder en el tiempo al salvar a su mejor amiga, Chloe Price.

Juntas comienzan a investigar la misteriosa desaparición de otra estudiante, Rachel Amber, y pronto descubren el lado más oscuro de Arcadia Bay. Max debe aprender cuanto antes que cambiar el pasado a veces puede traer consecuencias desastrosas en el futuro.

Sobre Life is Strange: Before the Storm:

Life is Strange: Before the Storm es una aventura independiente en tres episodios ambientada tres años antes del primer juego de esta serie que ha sido galardonada con un premio BAFTA.

Juegas en el papel de Chloe Price, una adolescente rebelde que entabla una inesperada amistad con Rachel Amber, una chica guapa y popular destinada al éxito.

Cuando Rachel descubre un secreto en su familia capaz de hacer que su mundo se desmorone, la nueva amistad que ha entablado con Chloe le da fuerzas para seguir adelante.

Juntas tendrán que enfrentarse a sus problemas personales y encontrar una forma de superarlos.

Life is Strange™ Arcadia Bay Collection ya disponible para Nintendo Switch.

. Leer artículo completo en Frikipandi Life is Strange Arcadia Bay Collection ya a la venta para Nintendo Switch – Tráiler de lanzamiento