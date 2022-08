Experimenta nuevas formas de jugar con la incorporación de Triple Amenaza Cooperativa Online y Momentos Decisivos para un jugador, y disfruta de más libertad con la eliminación de los contratos en MyTEAM.NBA 2K23 anuncia nuevas formas de jugar en MyTEAM

2K ha anunciado hoy las nuevas características y actualizaciones que llegarán a MyTEAM en NBA® 2K23, incluyendo cartas y recompensas completamente nuevas, la llegada de Triple Amenaza Cooperativa Online* y la eliminación de los contratos. Además, el Torneo MyTEAM Ilimitado de 250 000** dólares anual regresa para que los jugadores compitan, con un torneo para jugadores de las consolas de Playstation® 4/Xbox One y con otro simultáneo para los jugadores de las consolas Playstation 5/Xbox Series X|S.

“Hemos implementado una serie de cambios en MyTEAM que eran importantes para nuestra comunidad, incluida la eliminación de contratos, junto con Triple Amenaza Cooperativa Online*, que permite a los jugadores formar equipos con amigos por primera vez para poder probar sus habilidades en cooperativo online 3v3”, dijo Erick Boenisch, vicepresidente de desarrollo de la NBA en 2K y Visual Concepts. “¡Esperamos ver algunos enfrentamientos emocionantes con el regreso de nuestro Torneo MyTEAM Ilimitado anual con un premio de 250 000 dólares, donde los mejores jugadores de NBA 2K se enfrentan cara a cara para demostrar sus habilidades en la cancha virtual!”

Los aspectos más destacados de las actualizaciones de MyTEAM de NBA 2K23 de este año incluyen:

Triple Amenaza Cooperativa Online*: por primera vez en MyTEAM, este nuevo modo de juego permitirá a los jugadores formar equipo con sus amigos para jugar online en modo cooperativo 3v3 en diferentes modalidades, Modo Fiesta, Modo Cooperativa y Modo Competitivo.

por primera vez en MyTEAM, este nuevo modo de juego permitirá a los jugadores formar equipo con sus amigos para jugar online en modo cooperativo 3v3 en diferentes modalidades, Modo Fiesta, Modo Cooperativa y Modo Competitivo. Ilimitado: los nuevos Niveles de Prestigio permiten a los jugadores que alcancen el nivel superior comenzar de nuevo y desbloquear aún más recompensas. Los jugadores ganarán Puntos de Temporada con cada victoria o derrota, que les ayudarán a avanzar niveles. Cada victoria proporcionará un buen avance en la clasificación. Las Tablas de Clasificación están de vuelta y mostrarán las estadísticas de amigos y de los mejores jugadores de la comunidad de MyTEAM. Como bonificación adicional, se mostrará un icono especial junto a los nombres de los jugadores en el Top 10. Los jugadores también pueden ganar un icono especial al completar todos los niveles y prestigios posibles de la Temporada.

los nuevos Niveles de Prestigio permiten a los jugadores que alcancen el nivel superior comenzar de nuevo y desbloquear aún más recompensas. Los jugadores ganarán Puntos de Temporada con cada victoria o derrota, que les ayudarán a avanzar niveles. Cada victoria proporcionará un buen avance en la clasificación. Las Tablas de Clasificación están de vuelta y mostrarán las estadísticas de amigos y de los mejores jugadores de la comunidad de MyTEAM. Como bonificación adicional, se mostrará un icono especial junto a los nombres de los jugadores en el Top 10. Los jugadores también pueden ganar un icono especial al completar todos los niveles y prestigios posibles de la Temporada. Momentos Decisivos para un jugador: juega a la versión para un jugador de Momentos Decisivos, con ritmo rápido de partido, una línea de 4 puntos, y alinea a tus mejores cinco jugadores y compite contra la IA.

juega a la versión para un jugador de Momentos Decisivos, con ritmo rápido de partido, una línea de 4 puntos, y alinea a tus mejores cinco jugadores y compite contra la IA. Cartas de Inicio: los jugadores pueden elegir entre los All-Stars Ja Morant, Jimmy Butler o Joel Embiid para liderar su colección. Los jugadores podrán jugar con sus elecciones de Carta Inicial en un partido de Triple Amenaza antes de finalizar su decisión. Después de 10 partidos en cualquier modo de MyTEAM, los jugadores obtendrán una carta Fred Jones Amatista de 90 MED para ayudarles a poner en marcha su equipo

los jugadores pueden elegir entre los All-Stars Ja Morant, Jimmy Butler o Joel Embiid para liderar su colección. Los jugadores podrán jugar con sus elecciones de Carta Inicial en un partido de Triple Amenaza antes de finalizar su decisión. Después de 10 partidos en cualquier modo de MyTEAM, los jugadores obtendrán una carta Fred Jones Amatista de 90 MED para ayudarles a poner en marcha su equipo Exhibiciones: los jugadores ahora pueden enviar cartas de jugador que no estén en su alineación de 13 jugadores en una Misión de Exhibición alrededor del mundo. Cuando el tiempo de la misión expire, los jugadores volverán con una recompensa especial de su misión.

los jugadores ahora pueden enviar cartas de jugador que no estén en su alineación de 13 jugadores en una Misión de Exhibición alrededor del mundo. Cuando el tiempo de la misión expire, los jugadores volverán con una recompensa especial de su misión. Vitrina de trofeos: esta es una nueva forma de ganar un jugador de primer nivel de cada franquicia completando la Vitrina de Trofeos de un equipo. Con 15 cartas de eventos para cada franquicia de la NBA, que muestren momentos clave de su historia, los jugadores pueden ganar un jugador Diamante Rosa para cada equipo.

esta es una nueva forma de ganar un jugador de primer nivel de cada franquicia completando la Vitrina de Trofeos de un equipo. Con 15 cartas de eventos para cada franquicia de la NBA, que muestren momentos clave de su historia, los jugadores pueden ganar un jugador Diamante Rosa para cada equipo. Torneo MyTEAM Ilimitado**: el Torneo MyTEAM Ilimitado de 250 000 dólares regresa este año para cada generación de consola. Alcanza el Nivel Esmeralda en el nuevo Ilimitado antes de la primera jornada el 15 de octubre para poder participar. Los finalistas serán llevados a un escenario en persona para poder coronar a los campeones de 50 000 dólares y a los grandes campeones de 200 000 dólares.

El progreso que hagan los jugadores en las versiones de PlayStation 4 y Xbox One de NBA 2K23 se transferirá a las versiones de PlayStation 5 y Xbox Series X|S dentro de la misma familia de consolas. Hay más información disponible en el FAQ sobre la progresión cruzada.

NBA 2K23 se lanzará el 9 de septiembre para PlayStation 5 y PlayStation 4, Xbox Series X|S y Xbox One, Nintendo Switch y plataformas de PC. Para obtener más información, visita la web oficial de NBA2K23.

Desarrollado por Visual Concepts, NBA 2K23 tiene una calificación PEGI +3.

* Triple Amenaza Cooperativa Online no disponible en Nintendo Switch.

* Torneo MyTEAM Ilimitado de 250 000 dólares de NBA® 2K23:

REGLAS ABREVIADAS

Abierto a residentes legales de los 50 Estados Unidos y D.C. (excluyendo AZ, CT, MD y ND), Australia, Canadá (excluyendo Quebec), Chile, Dinamarca, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Grecia, Gran China, Indonesia, Israel, Japón, México, Nueva Zelanda, Noruega, Filipinas, Portugal, República de Irlanda, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Suecia, Suiza, Tailandia y Turquía, que tengan al menos 18 años y sean mayores de edad en su estado/país/provincia de residencia. No válido en AZ, CT, MD, ND, Quebec y donde esté prohibido. El concurso consistirá en 2 partes separadas para los participantes de PlayStation (PS) y Xbox.

Para participar, debe tener el juego NBA® 2K23 («Juego»), un Gamertag y el servicio Xbox Gold o PSN ID y el servicio PS Plus, y conexión a Internet. El juego debe jugarse en PS4 y Xbox One para la parte 1 y PS5 y Xbox X/S para la parte 2. Este Concurso consta de: (i) el Período de Precalificación; (ii) los Días de Juego; y (iii) el Torneo. Debe calificar durante el Período de precalificación para participar en las jornadas de los partidos. El Período de Precalificación comienza el 9 de septiembre de 2022 a las 12:00:00 a. m., hora local. La primera jornada de partido se lleva a cabo el 15 de octubre de 2022 y el último día de partido se lleva a cabo el 18 de febrero de 2023. Se debe clasificarse para el Torneo, que actualmente está programado para el 4 de marzo de 2023 a las 10:00 a.m., hora del Pacífico de EE. Parte 1 y el 5 de marzo de 2023 a las 10:00 a. m., hora del Pacífico de EE. UU., para la Parte 2.

Sujeto a las reglas oficiales, que se publicarán en https://nba.2k.com/2K23/myteam-unlimited-tournament/].