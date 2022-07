Estos son los juegos de PlayStation Talents que estarán presentes en Gamepolis-Game Invest 2022

A partir de este viernes, los fans de los videojuegos indies podrán encontrar varios de los títulos del programa PlayStation®Talents en el festival de videojuegos Gamepolis-Game Invest. El festival, que se celebra en Málaga, acoge una gran variedad de contenido, y dedica una zona especial para los proyectos independientes en desarrollo, donde algunos de los estudios que cuentan con el apoyo del programa de SIE España mostrarán en detalle los avances y propuestas de sus videojuegos.

Estos son los títulos que cuentan con el apoyo de PlayStation®Talents que estarán presentes en Gamepolis 2022:

Rivalia: Dungeon Raiders es un ARPG/roguelike para un jugador cuya historia transcurre en el castillo de Rivalia, un lugar ahora maldito por un poderoso hechizo. La misión de los héroes protagonistas será recuperar el control del castillo, poniendo fin a la maldición y devolver así la paz al reino. El título está compuesto por seis niveles y tres biomas diferentes, cada uno con una estética y retos propios, así como un poderoso jefe final y una mazmorra generada proceduralmente. El jugador deberá gestionar su propio inventario, recolectando materiales y fabricando mejoras para su equipo. Ya puede añadirse a la lista de deseados a través de PlayStation®Store.

En System of Souls controlaremos a L-064N, un alma transferida a un último modelo de robot que tratará de recordar quién es y qué hace en las instalaciones de ION, la gran empresa neurotecnológica que le rescató. Con la ayuda de Aura, una superinteligencia artificial del lugar, el protagonista pasará por distintas pruebas lógicas con el fin de estimular su red neuronal y obtener de vuelta sus recuerdos e identidad. Ya está a la venta a través de PlayStation®Store y se podrá probar en Gamepolis 2022.

The Crown of Wu, desarrollado por el estudio Red Mountain en colaboración con la escuela Trazos, propone una aventura en tercera persona donde un mítico antihéroe, mitad humano mitad mono, trata de recuperar su poderosa corona, que ha sumido la Tierra en el caos y la destrucción. Aventuras, puzles y acción en un mundo legendario inspirado en la mitología de Extremo Oriente. Ya disponible para añadir a la lista de deseados en PlayStation®Store.

Aurora’s Journey and the Pitiful Lackey es un juego de plataformas con un cuidado diseño gráfico, obra de The Not So Great Studio. En él, la joven astrónoma Aurora y su cómico Lacayo deben embarcarse en una aventura para encontrar a su padre y desentrañar los secretos de Eureka, con la ayuda de los inventos del profesor Rachmaninoff. Para lograrlo, el jugador deberá resolver puzles y afrontar retos de habilidad y acción. Ya disponible para añadir a la lista de deseados en PlayStation®Store.

Para más información, consulta la web oficial de Gamepolis y permanece atento a todas las novedades en sus canales de redes sociales.