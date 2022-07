The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth lanzamiento en España

Electronic Arts está de extreno y nadie duda de la calidad de sus juegos de la franquicia de El Señor de los Anillos, ya sea con Tierra Media: Sombras de Mordor o su próxima gran entrega, The Lord of the Rings: Gollum.

En esta ocasión tenemos a un juego del género RPG para dispositivos móviles Android e iOS el cual tal vez deberías probar si te llega a picar la curiosidad.

El nuevo juego para dispositivos móviles de estrategia RPG The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth de Electronic Arts comienza su prueba de acceso anticipado en España hoy. Desarrollado por Capital Games, este nuevo título trae de vuelta a los personajes clásicos del universo de Tolkien. A partir de hoy, los jugadores españoles pueden descargar el juego desde la App Store de Apple o la Google Play Store y emprender su aventura a través de la Tierra Media.

En The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth, se ha descubierto un nuevo anillo en la Tierra media que tiene el poder de rescribir la historia. Cuando el anillo sea suyo, los jugadores deberán elegir: ¿Lo utilizarán para el bien o sucumbirán al mal?

El juego de estrategia por turnos está centrado en el combate y presenta una variedad infinita de personajes de facciones de toda la Tierra Media listos para luchar a las órdenes de los jugadores. Los jugadores podrán experimentar nuevas historias y explorar facciones de la Tierra Media nunca vistas, como los Haradrim, los Dúnedain, los plebeyos de Rohan y más.

Os dejamos el tráiler a continuación:

El juego continuará saliendo en mercados adicionales durante los próximos meses, echa un vistazo a la página de producto para conseguir las últimas noticias.