The DioField Chronicle se estrenará el 22 de septiembre en PlayStation5 (PS5), PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC

The DioField Chronicle se estrenará el 22 de septiembre en PlayStation5 (PS5), PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC.La demo estará disponible a partir del 10 de agosto

SQUARE ENIX® ha anunciado hoy que The DioField Chronicle™, un nuevo RPG de estrategia que narra una historia épica sobre la guerra y el honor con combates tácticos en tiempo real, llegará el 22 de septiembre a PlayStation®5 (PS5™), PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch™ y PC a través de Steam®. The DioField Chronicle ya se puede reservar en formato físico y digital para PlayStation y Xbox, y en formato digital para Steam. También es posible reservar el juego para Nintendo Switch en formato físico, mientras que las reservas digitales estarán disponibles próximamente.

El tráiler de la fecha de lanzamiento de The DioField Chronicle puede verse aquí: https://youtu.be/16eW4pAJUKU

Quienes tengan ganas de probar The DioField Chronicle antes de que se lance podrán descargar la demo del juego a partir del 10 de agosto y descubrir el principio del mismo. Será posible trasladar los datos de guardado de la demo al juego completo cuando se lance.

En The DioField Chronicle descubriremos un nuevo sistema de combate con estrategia en tiempo real llamado RTTB (Real Time Tactical Battle) y una historia con una crudeza fascinante, obra de un curtido equipo de desarrollo. En el juego han trabajado el inimitable diseñador de personajes Taiki (Lord of Vermilion III, IV) y el artista de concepto Isamu Kamikokuryo (FINAL FANTASY XII, FINAL FANTASY XIII), mientras que la magnífica banda sonora orquestal es obra de los compositores de fama mundial Ramin Djawadi y Brandon Campbell, conocidos por su labor en Juego de tronos.

Quienes compren la Digital Deluxe Edition recibirán una serie de objetos que podrán usar desde el principio del juego, como son el arma Knight’s Spear y el accesorio Mystical Ring, además de la banda sonora y el libro de ilustraciones de The DioField Chronicle, ambos en formato digital.

Además, quienes reserven la edición estándar o la Digital Deluxe Edition de The DioField Chronicle podrán disfrutar de los siguientes contenidos extra dentro del juego: el arma Rhopasto Knife (en un color exclusivo) y el accesorio Recruit’s Bangle.

También es posible reservar el lote Collector’s Edition, disponible en exclusiva en Square Enix Store en cantidades limitadas. Este lote incluye la edición estándar del juego en formato físico y una caja con artículos de coleccionista que contiene el juego de mesa de The DioField Chronicle y cuatro pines.

Más información en la página web oficial de The DioField Chronicle: https://www.diofieldchronicle.com/