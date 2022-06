Lanzamiento de F1 22

Entra en la nueva era y vive la vida de un piloto de Fórmula 1® Aquí

Codemasters® y Electronic Arts Inc. celebran hoy la llegada de EA SPORTS F1 22, con el tráiler de lanzamiento antes de que la edición digital Champions Edition se lance mañana en PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation®4, Xbox One y PC. Con el embajador de F1® 22, Charles Leclerc, el tráiler se centra en recrear la sensación al volante de un coche de Fórmula 1® de 1.000 CV y en la sensación de competir contra los mejores pilotos de la cúspide del automovilismo.

«No podemos esperar a que los fans vivan al juego, y el tráiler capta perfectamente la emoción y el entusiasmo de competir al más alto nivel del Campeonato del Mundo», dijo Paul Jeal, Senior Franchise DIrector de F1 en Codemasters. «Los jugadores experimentarán la emoción de ocupar su asiento en la nueva era de la Fórmula 1 y conducir el coche hasta el límite».



F1® 22 permite a los jugadores vivir la vida de un piloto de Fórmula 1® dentro y fuera de la pista. Además de competir por el FIA World Championship™ de 2022 en nuevos y revolucionarios coches diseñados para una mayor competición, los jugadores pueden ahora experimentar recompensas fuera del circuito con la introducción de F1® Life. El nuevo centro social permite que los jugadores personalicen su avatar y su apartamento y, mostrar su colección de supercoches. Una vez adquiridos, los coches pueden conducirse en la función Pirelli Hot Lap, que reproduce la primera parte del fin de semana de carreras.



F1® 22 Champions Edition, con contenido adicional y tres días de acceso anticipado*, saldrá a la venta el 28 de junio de 2022 para PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation®4, Xbox One y PC a través de Origin y Steam. La edición estándar saldrá a la venta el viernes 1 de julio de 2022.



Para conocer las novedades de F1® 22, sigue el sitio web del juego de Fórmula 1