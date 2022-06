Análisis del videojuego The Quarry una gran pesadilla en la aventura interactiva

Hoy os dejamos nálisis del videojuego The Quarry. Supermassive nos ofrece una aventura interactiva muy entretenida, intensa y bien planteada que no decepcionará a los seguidores del género

El estudio británico Supermassive Games, especializado en videojuegos de terror, está de vuelta con esta obra maestra del genero de terror. The Quarry, el nuevo título slasher de decisiones y quick time events en el que controlamos a un nutrido grupo de jóvenes que deben sobrevivir a una noche de pesadilla.

Una gran puesta de 2K. The Quarry, una especie de sucesor de Until Dawn que nos ha gustado mucho. Menuda mezcla explosiva. El clásico campamento de verano nortemaricano, una familia de paletos pueblerinos con pésimas intenciones, un monstruo que acecha en el bosque, la posibilidad de llegar al final con todos tus adolescentes vivo.

El género de las películas interactivas no es ni mucho menos nuevo, y probablemente no hace falta que nos extendamos mucho explicando de qué va. Por si acaso es vuestro primer juego de este estilo, es un título centrado en la toma de decisiones, aderezado con quick time event –secuencias en las que tenemos que pulsar un botón que aparece en pantalla rápidamente– y, en este caso, un muy limitado componente de exploración para algún e xtra. Así, nuestras acciones tienen consecuencias, y normalmente, además de decidir las relaciones entre personajes, deciden entre la vida y la muerte.



The Quarry: una historia que engancha desde el principio

The Quarry nos pone en la piel de nueve monitores de campamento que se ven envueltos en una conspiración de lugareños con muy mala babas. Muertes, sangre, giritos… Muy disfrutable como genero de terror.

The Quarry introduce diferentes elementos de otros subgéneros del terror para crear un batiburrillo de ideas que, dentro de lo irreal de la premisa, funciona bien y nos ha gustado. Al final, nos vamos a encontrar con un grupo de adolescentes que toman todo tipo de cuestionables decisiones para conocerse más en… profundidad, y que acaban arriesgando sus vidas en un entorno más que hostil. Nuestro objetivo será matarlos a todos, intentar mantenerlos con vida o salvar a los que nos caigan bien. Su destino está en nuestras mano.

La historia sostiene todo el peso de la aventura y es buna. digan de cualquier superproducción de Hollywood. Un gran ejemplo de cómo hacer una aventura interactiva de miedo, donde lo que hacemos tiene consecuencias, aunque es tan fácil que a poco que seas capaz de mover un stick no vas a fallar ni un QTE, algo que le resta tensión a las secuencias

Los quick time events en este tipo de juegos son, en multitud de ocasiones, lo que nos separa de la vida y la muerte. Es decir, deberían ser momentos de tensión en los que un segundo puede cambiarlo todo. Aquí los QTE son fáciles, hasta el punto de que es prácticamente imposible fallarlos ya que da tiempo de sobra como no te equivoques de botón del mando.

Hay que aplaudir la enorme variedad de opciones para hacer que todo el mundo pueda disfrutar del juego, siendo uno de los títulos más accesibles que hemos visto dentro del género. Además, no faltan los modos para jugarlo solo o en cooperativo.

Los gráficos no hacen, necesariamente, que un juego sea mejor, pero en un título donde la historia tiene tanto peso, ayudan muchísimo. El salto técnico que vemos en The Quarry con respecto a los anteriores juegos de Supermassive no es desmesurado, pero sí que es perceptible con la nueva generación de consolas. Nosotros lo hemos jugado en uan PS5. La clave es, sin duda, la evolución en las expresiones faciales, muchísimo más naturales y sutiles. No todos los personajes están igual de conseguidos, pero los que lo están tienen muchos momentos fotorrealistas.

En cuando al rendimiento, lo hemos jugado en PS5 a 60 imágenes por segundo la mayoría del tiempo y el juego no tiene lags en esta consola.

Por último, queremos destacar el trabajo sonoro. Con los casos del Playstation y sonido 3D es sencillamente espectacular.. Es esencial en cualquier experiencia de terror que se precie, y Supermassive no ha fadolla. Tanto musicalmente (con temas licenciados de artistas como Ariana Grande, así como composiciones propias) como en lo que respecta a efectos de sonido, está muy cuidado, con melodías que cambian en función del resultado de una secuencia. Además, nos llega doblado al castellano, con una traducción generalmente muy correcta.Algo siempre de agraddecer par ano leer subtitulos.

The Quarry es el mejor juego de Supermassive después de Until Dawn. Se nota que 2K ha invertido más dinero que Bandai Namco invierte en The Dark Pictures Anthology, y el resultado es un juego mucho más ambicioso, que se alarga hasta las nueve horas en la primera partida y con una enorme variedad de situaciones que de verdad podemos cambiar y que modifican la historia.

Además consigue mantenernos entretenidos hasta el final –después de un inicio algo lento, todo sea dicho–, y que consigue ofrecernos una aventura de terror en el que casi todas nuestras acciones tienen consecuencias, repleta de opciones para disfrutarla solo o en compañía.

Una historia interesante y una experiencia cinematográfica han conseguido que por primera vez me apoltrone en el sofá y me deje llevar

En el momento de redactar este artículo, The Quarry cuenta con una nota media de 81 en Metacritic en su versión de PC (, lo que le sitúa por encima de la nota cosechada con cualquiera de los tres episodios de The Dark Pictures que han visto la luz hasta ahora e incluso por encima del anteriormente mencionado Until Dawn

Con un multijugador online programado para el 8 de julio y la posibilidad de disfrutarlo en cooperativo local. Lo reconozco no soy fan de este tipo de juego pero esta vez me ha gustado mucho.

En conclusión un gran juego de terror si te gustan las películas interactivas. Que engancha y es muy divertido.

NO CREERÁS EN LO QUE TE CONVERTIRÁS: THE QUARRY YA ESTÁ DISPONIBLE MUNDIALMENTE

La experiencia de entretenimiento de terror adolescente de 2K y Supermassive Games que no te puedes perder este verano; The Quarry te invita a tomar decisiones inimaginables en una asombrosa experiencia narrativa del galardonado estudio responsable de Until Dawn

2K y Supermassive Games han anunciaron que The Quarry, un nuevo juego narrativo de terror adolescente de Supermassive Games y el galardonado equipo responsable de Until Dawn, ya está disponible en todo el mundo para PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X| S, Xbox One y PC con Windows a través de Steam. The Quarry sigue a un grupo de nueve monitores adolescentes varados en Hackett’s Quarry el último día del campamento de verano. Con un elenco icónico de estrellas y celebridades de Hollywood, incluidos David Arquette (saga «Scream»), Ariel Winter («Modern Family»), Justice Smith («Jurassic World»), Brenda Song («Dollface»), Lance Henriksen («Aliens»), Lin Shaye («A Nightmare on Elm Street»), Ted Raimi («Creepshow») y más, los jugadores juegan con cada uno de los nueve monitores del campamento en un relato cinematográfico de lo más estremecedor. Cada decisión decidirá tu historia entre una trama de posibilidades. Cualquiera de los personajes puede ser el héroe, o el cadáver, antes de que llegue un nuevo día. “Han pasado casi siete años desde que lanzamos nuestro último juego de terror adolescente, y nos hemos desafiado a nosotros mismos para avanzar en la narración interactiva y aprovechar al máximo los avances tecnológicos con The Quarry”, dijo Will Byles, director de Supermassive Games. “The Quarry te ofrece la oportunidad de ver qué decisiones tomarías cuando te encuentres con lo impensable e inimaginable. ¡Estoy deseando ver qué historias creas!». “El equipo de Supermassive Games ha vuelto a subir el listón del género narrativo interactivo”, dijo David Ismailer, presidente de 2K. “Con un elenco increíble y una historia emocionante, ha sido fantástico asociarnos con ellos para traerles a los fans el que seguramente será uno de los juegos de terror para adolescentes más fascinantes del verano”. Además del lanzamiento de The Quarry, ahora está disponible una versión de prueba gratuita del juego en todas las plataformas. La versión de prueba presenta el Prólogo de The Quarry, que prepara el escenario para los eventos desgarradores que siguen en el juego y les da a los jugadores una muestra de lo que les espera para en juego completo. Las características principales de The Quarry, incluyen: Tu historia, sus destinos. ¿Te atreverás a comprobar qué hay detrás de esa trampilla? ¿Investigarás los gritos provenientes del bosque? ¿Salvarás a tus amigos o te salvarás a ti? Cada decisión, pequeña o grande, decidirá tu historia y determinará quién vive para contarlo. Una experiencia cinematográfica sorprendente. Una tecnología de captura de movimiento facial puntera y las mejores técnicas de iluminación para la gran pantalla, combinadas con las actuaciones sensacionales de un reparto emblemático salido de Hollywood, han dado vida a los más terribles horrores de Hackett’s Quarry en una aventura a vida o muerte cargada de emociones. Pásatelo de miedo con tus amigos. Dale el poder a 7 de tus amigos en una partida online* en la que los jugadores invitados observarán y votarán sobre decisiones clave, dando forma a la historia de todo el grupo. O jugad todos juntos en una experiencia cooperativa en la que cada jugador elegirá a su propio monitor y tomará sus propias decisiones. Personaliza tu experiencia. Los ajustes en la dificultad de los elementos del juego permitirán que, tanto los jugadores más expertos como los más novatos puedan disfrutar de una noche de terror. Pero, si prefieres ser espectador a jugar, el Modo película te dejará disfrutar de The Quarry como el thriller que es. Elige cómo se desarrollará la historia, acomódate y prepara unas palomitas entre susto y susto. The Quarry está disponible en dos ofertas para que los jugadores elijan: The Quarry: Edición Estándar está disponible en formato físico y digital para PlayStation 4, Xbox One y digitalmente en Windows PC a través de Steam. Incluye el juego completo. Para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, The Quarry está disponible en formato físico y digital y estará optimizado para las consolas de próxima generación. The Quarry: Edición Deluxe está disponible en formato digital solo para PlayStation 4, Xbox One y Windows PC a través de Steam, y en formato digital solo para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Incluye el juego completo**, y las siguientes opciones: Opción Gorefest en el Modo Película. Pulsa el play, siéntate y disfruta de la versión más espantosa, sangrienta y llena de salpicaduras de The Quarry. Para los fans de las grotescas películas: abundancia de muertes, desmembramientos y cubos de sangre te esperan en esta brutal opción para el Modo Película. Acceso instantáneo al sistema Rebobinar Muerte. Consigue acceso instantáneo a Rebobinar Muerte, una mecánica de reinicio que normalmente se desbloquea tras completar por primera vez The Quarry. Comienza la historia con tres oportunidades para revertir la muerte de un personaje jugable, dándote la oportunidad de alterar el destino y salvarlos en el proceso. Pero con solo tres reintentos por partida, tendrás que decidir cuándo merece la pena salvar la vida de alguien, y deshacer un final horrible puede llevar a otro. Elige sabiamente. Pack de filtros visuales Historia de Terror. Adapta la estética de The Quarry a tu gusto eligiendo entre tres filtros cinematográficos, en el que cada uno de ellos reproduce una época y estilo diferente de géneros de terror. Puedes escoger entre una película de 8 mm con efecto granulado (terror indie), una estética retro de VHS (terror de los años 80) y el clásico filtro en blanco y negro (terror clásico). Conjuntos de Estilos Años 80 para los Personajes. ¡Manda de vuelta al pasado los estilismos de tus monitores! Este pack de ropa retro incluye conjuntos inspirados en los años 80 para tus personajes jugables de The Quarry. Aviso: los conjuntos de estilo años 80 para los personajes serán entregados directamente en el juego sobre el 8 de julio. Desarrollado por Supermassive Games, The Quarry tiene una clasificación de PEGI +18. Para más información sobre The Quarry, visita quarrygame.2k.com,

Recuerda que The Quarry esta a la venta desde el 10 de junio a Xbox Series X|S, Xbox One, PC y Playstation 5 y otras plataformas de la mano de Supermassive Games y 2K Games para ofrecernos un terrorífico entretenimiento veraniego que, además, podemos compartir con amigos.