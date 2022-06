50 indies clásicos y nuevos clásicos que no te puedes perder, en oferta en la Nintendo eShop

Te ayudamos a llenar tu biblioteca de imprescindibles con una selección de la promoción superdescuentos, que incluye más de 1500 títulos rebajados.

Constantemente llegan nuevos usuarios a Nintendo Switch, unos que se conocen al dedillo la industria del videojuego desde hace décadas, otros que empiezan desde cero, y todo un espectro de grises en mitad de estos dos. Por eso, a quienes estén buscando llenar sus bibliotecas con gangas que jugar tanto en un televisor como en modo portátil en Nintendo Switch, así como a quien quiera descubrir grandes clásicos de todas las épocas del desarrollo independiente con un buen descuento, os invitamos a descubrir unas cuantas recomendaciones de la promoción Superdescuentos de la Nintendo eShop, que cuenta con más de 1500 juegos en oferta hasta el domingo 19 de junio.

En el desarrollo indie ya se habla de clásicos que cambiaron la industria y sentaron tendencia a pesar de ser juegos con poco más de 10 años de vida. Si conoces alguno de estos nombres icónicos, tal vez te interese echarles un vistazo a otros nuevos clásicos como:

También podría ocurrir al contrario, ya que muchos de estos nuevos clásicos de lo indie estallan en popularidad en un momento dado y puede que haya quien quiera indagar en los orígenes del estudio o en las raíces del género. Por eso, si conoces Hades (14,99 €), te interesarán los juegos anteriores de Supergiant Games como son Bastion (2,49 €) y Transistor (3,35 €). O si quieres saber por qué Oxenfree 2: Lost Signals fue un anuncio digno de cerrar una presentación Indie World, puedes descubrir el Oxenfree original por 3,99 €. De la misma forma, si estás fascinado por el skate de OlliOlli World (19,99 €) puedes descubrir sus orígenes en OlliOlli: Switch Stance (2,99 €).

Si disfrutas del género Metroidvania en su forma más pura, sin mezclar con elementos rogue, están en oferta apuestas más actuales como Ori and the Will of the Wisps (17,99 €) o The Messenger (7,99 €), clásicos como Axiom Verge (8,99 €), Guacamelee! Super Turbo Championship Edition (3,49 €) y su secuela (5,99 €), o apuestas más desconocidas pero igualmente recomendables como Dandara: Trials of Fear Edition (5,24 €) o los juegos de la saga Shantae (desde 4,19 €).

Novelas visuales con un toque de “IMPOSTOR” como Gnosia (17,49 €), el propio Among Us (3,21 €), simuladores de belleza paisajística como Townscaper (4,49 €), simuladores de gestión física y emocional de la muerte como Spiritfarer (8,49 €), roguelikes y roguelites de todas las formas y colores como Loop Hero (10,49 €), Downwell (2,00 €), This War of Mine: Complete Edition (1,99 €) o Slay the Spire (9,99 €), puzles variados como Grindstone (10,07 €), Murder by Numbers (4,24 €), o mezclados con aventura como en FEZ (8,39 €) o The Bridge (1,49 €), locura multijugador con The Stretchers (13,99 €)o la saga Overcooked! (desde 4,99 €),…

Y hablamos mucho de géneros y no de nacionalidades, pero el talento español también forma parte de los Superdescuentos de la Nintendo eShop de Nintendo Switch. En nuestro país también se han desarrollado clásicos indies y se siguen desarrollando nuevos clásicos. La emocional aventura en acuarelas GRIS (4,24 €), el roguelike de explorar mazmorras y mercadear el botín Moonlighter (4,99 €), el brutal Metroidvania de ambientación en el folclore andaluz Blasphemous (6,24 €) o el simulador de camarero, alfarero y traficante de información cyberpunk The Red Strings Club (7,49 €) son algunos de los grandes juegos españoles en oferta.

El juego de los 100 finales, Reventure (2,49 €), puzles basados en gravedad, surrealismo y filosofía en Etherborn (5,43 €), la tecnoacción cibertrónica pixelada de Narita Boy (9,99 €), una bella experiencia narrativa y musical con The Longest Road on Earth (7,49 €), espionaje, humor y acción en UnMetal (8,49 €) o una historia cambiante en una ciudad moribunda en la aventura narrativa A Place for the Unwilling (11,24 €) son algunos ejemplos de los muchos videojuegos desarrollados en España que apuntan a convertirse en nuevos clásicos del ámbito indie.

La promoción Superdescuentos incluye más de 1500 juegos rebajados hasta el próximo domingo 19 de junio de 2022 a las 23:59 (hora peninsular española). Estas son más de 50 recomendaciones para empezar a sacarle todo el partido a los Superdescuentos de la Nintendo eShop de Nintendo Switch en terreno indie, de clásicos a nuevos clásicos, sin olvidarnos del desarrollo español. Echa un vistazo a la lista completa de juegos en oferta en la web de la promoción Superdescuentos.