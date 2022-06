Zorro The Chronicles The Game YA ESTA DISPONIBLE

NACON, PVP GAMES, y BKOM studios, en colaboración con Zorro Productions, Inc. y el Canada Media Fund, se complacen en anunciar que Zorro The Chronicles, el juego ya está disponible en PC, PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S y Nintendo Switch.

El nuevo juego de aventuras lleno de acción, adaptado de la exitosa serie de animación del mismo nombre, ofrece aventuras épicas, combinando emocionantes combates, excitantes exploraciones y una experiencia de sigilo que te hace morderte las uñas.



En Zorro The Chronicles, the game, puedes ser el legendario Zorro o su intrépida hermana Inés. Este divertido y lleno de acción videojuego está dirigido a todo el público, al igual que su personaje héroe Zorro, amado durante casi un siglo por jóvenes y mayores de todo el mundo.

Explora el mundo del juego con imágenes llamativas tan impresionantes como en la serie animada Zorro The Chronicles. Disfruta de un divertido y gratificante combate de swashbuckling con divertidos pero espectaculares movimientos finales. ¡Desarma a tus enemigos con un látigo, una espada, movimientos deslumbrantes y humor! Desvía sus ataques con movimientos acrobáticos y reflejos rápidos como el rayo. ¡Deja tu marca en ellos con una ‘Z’ de la punta de tu espada!

Zorro The Chronicles, the game es una adaptación de la exitosa serie animada del mismo nombre de Cyber Group Studios, producida en colaboración con Zorro Production Inc de John Gertz para France Télévisions (Francia) y RAI (Italia).