Soul Hackers 2 muestra un nuevo tráiler e inicia la campaña de reserva

Comienzan hoy la campaña de reserva de Soul Hackers 2

La campaña de reserva anticipada ya está disponible; contempla cómo Aion trae de vuelta a Ringo en el último tráiler The Calling

En el día de hoy, ATLUS, los creadores de las aclamadas series Shin Megami Tensei™, Catherine™ y Persona™, han confirmado el inicio de las campañas de reserva anticipada digital y física de su último juego de rol: Soul Hackers™ 2. Realiza tu reserva anticipada ahora para conseguir elementos exclusivos digitales premium, una edición digital exclusiva y artículos de bonificación hasta agotar existencias.

Conjuntos de reserva anticipada

Reservas digitales – Edición estándar pvpr_ 59.99€, edición Digital Deluxe pvpr_69.99€ y edición Premium 89.99 €

Las reservas digitales de Soul Hackers 2 están disponibles a partir de hoy. Recibirás un conjunto de atuendos exclusivos de Persona 5 Phantom Thieves en el momento del estreno si realizas tu reserva digital ahora para cualquiera de las ediciones. La Edición Digital Deluxe incluye el juego completo, el conjunto de objetos potenciadores y la historia adicional: Los números perdidos La Edición Premium incluye el juego completo, el conjunto de objetos potenciadores, la historia adicional: Los números perdidos, el conjunto de atuendos y música de fondo, el pack de demonios adicional y dos exclusivas digitales: el Demonio Ai-ho y el atuendo de doncella de Mary.

El conjunto de objetos potenciadores, la historia adicional: Los números perdidos, el conjunto de atuendos y música de fondo, y el pack de demonios adicional estarán disponibles para su adquisición por separado. Para más información acerca de los conjuntos de reserva anticipada digital, visita Steam, Xbox Store y PlayStation Store.

Reserva edición física de lanzamiento – pvpr: 59.99 €

Adquiere con antelación Soul Hackers 2 en las cadenas de tiendas adscritas a la promoción para conseguir tarjetas de personajes premium hasta agotar existencias.

Soul Hackers 2 se lanzará el 26 de agosto de 2022, en la nueva generación de plataformas PlayStation®5, Xbox Series X|S así como en PlayStation®4, Xbox One y PC. Producido y dirigido por Eiji Ishida y Mitsuru Hirata, con la música compuesta por MONACA, los diseños de personajes han corrido a cargo de Shirow Miwa y el director de producción es Shinjiro Takata.

Puedes ver el nuevo tráiler titulado The Calling en el siguiente enlace:

Acerca de Soul Hackers 2

En medio del brillo de las luces de neón, el avance tecnológico hace que los humanos se consuman por la conveniencia comercial. En las sombras, se está fraguando una guerra entre los Yatagarasu y la Sociedad Fantasma, Invocadores del Diablo que aprovechan los poderes de otro mundo de “los Demonios”.

En el mar secreto de los datos de la humanidad, una mente digital ha evolucionado hacia la conciencia: Aion. Observando a la humanidad desde lejos, Aion calcula que resulta inminente un desastre que acabará con el mundo y crea dos agentes para combatirlo: Ringo and Figue.

Juntos, estos agentes de Aion deben investigar y evitar un efecto mariposa que conducirá al fin del mundo.

Características principales:

Investiga el fin del mundo en el papel de Ringo, una agente de Aion con la tarea de salvar la humanidad del apocalipsis.

Explora un RPG sobrenatural con elegantes invocadores y oscuros peligros que acechan bajo las luces de neón de un Japón de estilo cyberpunk.

Reúne demonios y desbloquea combinaciones de fusión para crear aliados demoníacos nuevos y más fuertes, utilizando sus habilidades letales para llevar a cabo increíbles asaltos sobre tus enemigos.

Fortalece los lazos con tus compañeros de equipo y profundiza en su alma, reviviendo sus últimas aventuras y descubriendo la verdad de sus historias y la tuya propia.

Para más información visita: soulhackers2.atlus.com

Pantallas Soul Hackers 2

