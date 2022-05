Anunciado un conjunto descargable de personajes para Los Guardianes de la Noche -Kimetsu no Yaiba- Las Crónicas de Hinokami

Anunciado un conjunto descargable de personajes para Guardianes de la Noche -Kimetsu no Yaiba- Las Crónicas de Hinokami para el verano de 2022

Ya en marcha la campaña de reserva anticipada de la edición física de lanzamiento.

SEGA ha anunciado hoy que Guardianes de la Noche -Kimetsu no Yaiba- Las Crónicas de Hinokami recibirá el descargable “Personajes adicionales” a partir del verano de 2022 y que estará disponible en todas las plataformas (Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, and Steam).

Nos complace también compartir que los usuarios ya pueden reservar con antelación la edición digital del juego en Nintendo eShop. Guardianes de la Noche: Kimetsu No Yaiba – Las Crónicas de Hinokami estará disponible para Nintendo Switch en Europa y América del Norte el 10 de junio de 2022.

Tengen Uzui es el primer personaje del conjunto de personajes descargable de Las Crónicas de Hinokami

El conjunto de “personajes adicionales” es una serie de contenidos descargables de pago que incluyen varios personajes nuevos para el modo batalla de Guardianes de la Noche: Kimetsu No Yaiba – Las Crónicas de Hinokami (de forma local y en línea). El primer personaje previsto para este verano será Tengen Uzui, el Pilar del Sonido del cuerpo de matademonios que participó en una fiera batalla contra los demonios en Guardianes de la Noche: Kimetsu no Yaiba, Arco del distrito de entretenimiento. Echad un vistazo al aspecto de Tengen Uzui creado a partir de un modelo tridimensional del juego:

Después, otros seis personajes que también aparecieron en el arco argumental Entertainment District del Después, se podrán comprar otros seis personajes más de Guardianes de la Noche: Kimetsu no Yaiba, Arco del distrito de entretenimiento en una serie de actualizaciones periódicas:

Nezuko (forma de demonio avanzada)

Tanjirō (distrito de entretenimiento)

Zenitsu (distrito de entretenimiento)

Inosuke (distrito de entretenimiento)

Daki

Gyūtarō

En los próximos meses, compartiremos más detalles, así que estad atentos.

Campaña de reserva anticipada edición física de lanzamiento

Ya disponible para su reserva la edición física de lanzamiento. Esta versión incluye

Juego completo

1 clave de desbloqueo de un personaje del Instituto Kimetsu (Tanjiro Kamado)*

* Únicamente incluido en la edición de lanzamiento de la versión física por tiempo limitado.

Para ver el listado de cadenas que tienen en marcha la campaña de reserva visita el siguiente enlace de la web oficial del juego: https://demonslayer-hinokami.sega.com/index.html?region=es

¡Conviértete en la espada que destruye a los Demonios!

Es el período Taisho de Japón. Tanjiro, un joven de buen corazón que se gana la vida vendiendo carbón, encuentra a su familia masacrada por un demonio. Para empeorar las cosas, su hermana menor, Nezuko, la única superviviente, ha sido transformada en un demonio. Aunque devastado por esta sombría realidad, Tanjiro se convierte en un “cazador de demonios” para poder volver a convertir a su hermana en humana y matar al demonio que masacró a su familia.

Una triste historia de hermanos en la que los destinos de humanos y demonios se entrelazan… ¡comienza ahora!

Características principales de Guardianes de la Noche -Kimetsu no Yaiba- Las Crónicas de Hinokami

Emocionantes batallas en la arena – domina la multitud de habilidades espectaculares de un amplio elenco de personajes del anime, incluidos Tanjiro y Nezuko, para superar a los contrincantes en combates cara a cara, tanto en juego local como online.

– domina la multitud de habilidades espectaculares de un amplio elenco de personajes del anime, incluidos Tanjiro y Nezuko, para superar a los contrincantes en combates cara a cara, tanto en juego local como online. Drama conmovedor – coge la espada de Tanjiro Kamado y guía su viaje para convertirse en un Cazador de Demonios y convertir a su hermana Nezuko de nuevo en humana.

– coge la espada de Tanjiro Kamado y guía su viaje para convertirse en un Cazador de Demonios y convertir a su hermana Nezuko de nuevo en humana. Emocionantes batallas contra jefes finales – la acción y le drama alcanzan su máxima expresión en batallas especialmente diseñadas contra poderosos demonios que pondrán a prueba el temple de Tanjiro.

Elenco de voces original del anime – el elenco de actores originales en inglés y japonés regresan para aportar sus interpretaciones auténticas al juego.

Guardianes de la Noche -Kimetsu no Yaiba- Las Crónicas de Hinokami se lanzará en Nintendo Switch en Norteamérica y en territorios EMEA (Europa, Oriente Medio, África) entre los que se incluye Australia y Nueva Zelanda el 10 de junio de 2022, ya disponible en PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, y Steam®