Análisis Monster Energy Supercross 5

Monster Energy Supercross 5– The Official Videogame 5, la última entrega del videojuego de Supercross más querido y realista, que estará disponible el 17 de marzo de 2022 en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC®/STEAM.

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 llegará al mercado el 17 de marzo de 2022 en todas las plataformas y dará la oportunidad a los jugadores de ser campeones sobre dos ruedas. Es uno de lops juegos para los amantes de las motos más esperado. Os dejamos nuestro análisis para PS5.

La compañía Milestone se ha beneficiado un año más de su acuerdo con Feld Entertainment y Koch Media para lanzar una nueva entrega del videojuego oficial del AMA Supercross, el Monster Energy Supercross The Official Videogame 5.

El camino hacia la fama nunca ha resultado más emocionante! Ponte en la piel de las grandes leyendas del Supercross con todas las pistas oficiales, los pilotos y las motos de la temporada 2021 de Monster Energy Supercorss, incluidas las categorías 450SX, 250 East y 250 West. ¡El próximo campeón del mundo podrías ser tú!. Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5, la última entrega del videojuego de Supercross más querido y realista estará disponible e 17 de marzo de 2022, en PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC®/STEAM. La versión PlayStation soporta la actualización gratuita de PS4 a PS5, la versión de Xbox compatible con Smart Delivery.

La historia es sencilla. Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 ofrece la oportunidad de subirse a las marcas más aclamadas del mundo, entre las que están Yamaha, Suzuki, KTM, Honda y Husqvarna. Con la Future Academy podrás dar los primeros pasos en el mundo de las motos, e ir subiendo de nivel, aunque si quieres compañía, puedes probar el mundo abierto Compound, con amigos, con nuevos circuitos, varios desafíos y objetos coleccionables para desbloquear marchas adicionales.

Un título que nos permitirá sumergirnos en la temporada 2021 del certamen norteamericano, pudiendo competir con los pilotos oficiales en los mismos circuitos en los que se desarrolló la emocionante batalla que mantuvieron Cooper Webb, Ken Roczen, Eli Tomac y compañía. Más de 100 pilotos oficiales y pistas

El modo un jugador es increíble, pero con otros jugadores es aún mejor y no solo el online, sino también en el mismo sistema. El multijugador online cuenta, por primera vez, con el emparejamiento de jugadores, conocido como matchmaking, intergeneracional, así como la pantalla dividida para disfrutar con amistades desde el mismo sofá de casa. A mi este modo me encanta para poder jugar con mis hijos. Los piques están asegurados. Desafía a tus amigos en la misma pantalla.

El renovado Modo Carrera, ahora más real y envolvente, permite empezar a competir como amateurs en desarrollo en la clase 250SX Futures mientras que se aspira a lograr llegar a lo más alto.

Con respecto a los gráficos, la nueva generación de consolas le sienta muy bien sin olvida la generación anterior. Milestone anuncia haber aplicado mejoras también al motor gráfico y la física de conducción, para lograr un manejo más preciso, fluido y natural, especialmente en las acciones que implican entrar en contacto con otros pilotos. Como decíamos el motor gráfico le sienta muy bien y es que en este campo Milestone ha hecho dos cambios importantes: las animaciones y las recreaciones de los pilotos. El trabajo con el realismo da un pequeño paso adelante en materia de animaciones y físicas. Tambien el uso del mando en PS 5 que le sienta muy bien. Los circiutos , saltos y barro esta muy bien recreado y no hemos notado caidas de frames en la PS 5.

En sonido con la música en bucles y los ruidos de los motor es bastante realista y con los auriculares de PS5 se escucha realmente bien.

La jugabilidad ha sido muy mejorada. Han realizado llamativas mejoras para proporcionar una experiencia más entretenida y placentera para jugadores de todos los niveles. Además, se han desarrollado una nueva serie de ayudas a la conducción, a través de consejos en pantalla, la opción de “rewind” y también con maniobras asistidas automáticamente.

Facilitar la adaptación de nuevos jugadores a esta franquicia es precisamente uno de los aspectos en los que más se han centrado los programadores. Con esta finalidad, llega la nueva Future Academy, que consiste en un amigable tutorial para mostrar los fundamentos del supercross y facilitar una rápida progresión desde el nivel de principiante hasta el de profesional, bajo los consejos virtuales del multicampeón Ricky Carmichael.

El editor de pistas vuelve, junto con el Editor de Secciones rítmicas, lugar en el que los jugadores podrán mezclar y combinar módulos preexistentes para diseñar complejas secciones de pista prefabricadas, y luego compartirlas con la comunidad.

Cada vez es más simulador y menos arcade. Si bien este juego permite divertirse en carreras individuales o completar los campeonatos oficiales de SX450, SX250 West y SX250 East, el Modo Carrera seguirá siendo el formato de juego más completo y elaborado, comenzando nuestra trayectoria como pilotos amateur desde la clase 250SX Futures, como ocurre en el AMA Supercross de verdad, hasta alcanzar el éxito en la complicada categoría de SX 450 frente a los grandes campeones.

El modo carrera es mas profundo que nunca. Este modo trayectoria también iremos recibiendo ofertas de diferentes equipos para acceder a motos mejor preparadas y logrando puntos de prestigio para adquirir a prendas de equipamiento de conocidas marcas del sector del motocross. Nuevamente, el nivel de personalización del piloto y la moto promete un gran realismo y horas de entretenimiento. De hecho, una de las novedades de esta nueva entrega es la inclusión de motos de dos tiempos de marcas KTM, Yamaha, Suzuki, Honda y Husqvarna (en anteriores entregas estaban disponibles como extras de pago).

Una de las llamativas novedades es el mayor protagonismo de la preparación física. Como en entregas anteriores, en el Modo Carrera, entre las carreras oficiales podremos realizar sesiones de entrenamiento en las que obtener puntos para invertir en habilidades, pero ahora también las que afectan al nivel de preparación física que, cuanto mejor sea, facilitará el mantener el “flow” en las carreras y reducirá también el riesgo de lesión en caso de caída. Lesiones que, además, afectarán más al rendimiento del piloto en las carreras y nos obligarán a realizar sesiones “work out” para recuperar la plena forma. Un interesante añadido que busca reflejar más fielmente la vida real de un piloto de supercross profesional.

La duración se aumenta exponencialmente con el editor de circuitos. Los editores son mas grandes que nunca: no solo el clásico, pero también la sección de ritmo, casco y editor de pegatinas, para personalizar totalmente tu experiencia supercross: crea tu casco y compártelo online con jugadores de todo el mundo en cualquier plataforma. Cómo no, el videojuego oficial del AMA Supercross contará una edición más con un editor de circuitos que garantiza numerosas horas de entretenimiento para crear nuestros propios circuitos. En este sentido, se ha incrementado la variedad de obstáculos y, además, se ha añadido una interesante función como es la de guardar las secciones enlazadas que más nos gusten para aplicarlas de forma integral en futuros circuitos (sin tener que volver a diseñarlas desde cero) o compartirlas con otros usuarios.

Se trata del juego de la temporada 2021, con todas las motos, pilotos y pistas oficiales, donde el próximo campeón puedes ser tú.

Os dejamos el vídeo de un gameplay del juego

En resumen, el nombre de Milestone suele significar calidad, y por lo que hemos podido ver en esta entrega del juego oficial van a seguir en la misma línea. Obviamente es un juego con un nicho muy cerrado y es que tienes que ser un fan de este deporte para disfrutar de Monster Energy Supercross 5. El trabajo con el realismo da un pequeño paso adelante en materia de animaciones y físicas. También el uso del mando en PS 5 que le sienta muy bien. El ditor de circutos y el modo online complementas una entrega notable.

Características

Descubre un nuevo estilo de juego con el irresistible atractivo de las motos de dos tiempos. Ahora podrás utilizar estos clásicos en cada modo de juego. Así que sube a tu montura y ábrete camino hacia la gloria con las marcas más aclamadas: Yamaha, Suzuki, KTM, Honda y Husqvarna.

Nadie nace siendo campeón. Pero todos deberían disfrutar del pilotaje. Aprende a labrarte tu camino hacia la gloria en la Futures Academy, que te ayudará paso a paso con conejos en pantalla para dominar el arte de las carreras. Un tutorial accesible para pasar de principiante a profesional en poco tiempo. Para los recién llegados, la Future Academy les proporcionará toda la información necesaria para dar sus primeros pasos en el mundo del Supercross. Este amigable tutorial enseñará a los jugadores los fundamentos del Supercross para ayudarles a subir la Escalera desde el nivel de principiante hasta el de profesional; también proporciona muchas opciones en el juego que harán que las carreras resulten accesibles para todos, las cuales tendrán un impacto en la recuperación de flujo, la dirección asistida y muchos otros aspectos técnicos, con el objetivo de crear una experiencia de juego adecuada para todo tipo de jugadores

¿Qué te parece correr con amigos o en solitario en un nuevo e impresionante entorno de mundo abierto? Compound es la respuesta, con nuevos circuitos, varios desafíos cruzados y objetos coleccionables para desbloquear marchas adicionales.

El multijugador online cuenta por primera vez con el emparejamiento de jugadores (matchmaking) intergeneracional y lleva el desafío a escala mundial. Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 contará también el modo de pantalla partida, ¡para jugar con amigos directamente desde el sofá de casa!

El renovado Modo Carrera será ahora más real y envolvente que nunca, donde los jugadores pueden empezar como amateurs en desarrollo en la clase 250SX Futures mientras aspiran a alcanzar las cotas de gloria como profesionales.

Esta entrega incorpora el Sistema Forma del Piloto, una característica exclusiva para el Modo Carrera que afectará al rendimiento de los pilotos en caso de caídas o lesiones. ¡El entrenamiento y la realización de tareas específicas resultarán claves para recuperar y restaurar rápidamente a tu piloto para que esté siempre en plena forma!

Con Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 los jugadores disfrutarán de una nueva experiencia de juego, enriquecida por las motos de 2 tiempos, ahora disponibles en todos los modos de juego.

El Editor de Pistas ha vuelto con la experiencia clásica de creación de pistas, junto con una nueva función: el Editor de Secciones rítmicas. Los jugadores podrán mezclar y combinar módulos preexistentes para diseñar complejas secciones de pista prefabricadas y luego podrán compartirlas con la comunidad.

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 estará a la venta desde 69,99 euros en las plataformas de PlayStation y Xbox, mientras que en PC estará disponible desde 49,99 euros.

Título: Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5

Formato: PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC®/STEAM

Desarrollador / Editor: Milestone / Feld Entertainment, Inc / Koch Media

Género: simulador / carreras

Idioma: Textos en castellano

Lanzamiento: 17 de marzo de 2022

PEGI: +3

PVPr: 69,99 € (consolas) / 49,99 € (PC)

Web oficial: www.supercrossthegame.com