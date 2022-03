TikTok presenta una actuación musical inmersiva con Camila Cabello

La cantante y compositora Camila Cabello, tres veces nominada a los premios GRAMMY® y con varios discos de platino, presenta, ‘Familia: Welcome to the Family’, una experiencia musical inmersiva, transmitida en DIRECTO por primera vez en TikTok. Este evento trae consigo las primeras actuaciones en vivo de las nuevas canciones de su próximo álbum Familia. El espectáculo se podrá seguir en la cuenta de @CamilaCabello el 8 de abril a las 01:00 horas (hora española) y el 9 de abril a las 20:00 horas (hora española). Puedes ver el vídeo de la artista anunciando el concierto en este enlace.

Esta actuación de Camila es un viaje fantástico a través de la mente de la artista, con escenarios cambiantes y trajes diseñados para complementar la música. La actuación se ha creado utilizando XR (realidad extendida), potenciando la voz y la coreografía de Camila con efectos visuales envolventes que permiten a sus fans en TikTok entender su creatividad como nunca antes lo habían hecho. Camila creará un mundo virtual para cada canción, llevando al público hacia un viaje surrealista a través de una realidad siempre cambiante. Familia: Welcome to the Family es una experiencia única que no querrás perderte.

La actuación de Camila en directo es una noticia emocionante para su gran comunidad de fans en TikTok, donde reúne más de 15 millones de seguidores y elhashtag #CamilaCabello cuenta con más de 4.800 millones de visualizaciones. Camila utiliza TikTok para expresar su auténtico yo sin complejos, ya sea adelantando nueva música o explorando su lugar en el universo. Esta experiencia en DIRECTO se emitirá un día antes del estreno de su esperado tercer álbum, Familia, que saldrá a la venta el 8 de abril. El primer sencillo del álbum, «Bam Bam», une a Camila con uno de los artistas más conocidos del mundo, el cuatro veces ganador del premio GRAMMY® Ed Sheeran. «Bam Bam» fue producido por Ricky Reed, Edgar Barerra y Cheche Alara, y fue escrito por Cabello, Ed Sheeran y Ricky Reed. El single fue anunciado en TikTok antes de su lanzamiento el 4 de marzo, y el post ya ha conseguido 51,6M de visualizaciones y más de 8,5K creaciones con el sonido oficial.

