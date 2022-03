Un plantel de personajes increíble converge en JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R

¡JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R™ llegará a PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC a finales de 2022!

BANDAI NAMCO ha anunciado hoy JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R™, un elegante juego de lucha con 50 personajes de todos los arcos de la historia de la famosa serie de manga y anime.

En este título desarrollado por Desarrollado por CyberConnect2 Co., disfrutaremos de los combates más famosos de cada historia y veremos a personajes de diferentes universos interactuando por primera vez. El plantel incluye nombres como Jonathan Joestar, DIO, Jotaro Kujo, Jolyne Cujoh (hija de Jotaro y primera chica JoJo protagonista) y muchos más.

¡Descubre la espectacularidad de este título en este fantástico tráiler!

Una auténtica experiencia JoJo y un plantel de personajes increíble convergen en JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R

Lucha por el destino del linaje en el juego de JoJo más grande que haya desarrollado BANDAI NAMCO Entertainment

BANDAI NAMCO Europa, empresa líder en el desarrollo y publicación de videojuegos, ha anunciado hoy JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R™, un elegante juego de lucha de estilo anime, con un gigantesco plantel de personajes inolvidables, que llegará a PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC a finales de 2022. Desarrollado por CyberConnect2 Co., JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R sumerge a los jugadores en una fiel adaptación a videojuego, ya que respeta el cautivador estilo artístico del autor Hirohiko Araki y cuenta con los actores de voz de la versión japonesa del anime.

JoJo’s Bizarre Adventure, que comenzó su andadura en el manga en 1987 y se estrenaría como serie de animación en 2012, es una obra famosa por sus carismáticos héroes, que dejan frases inolvidables y llevan a cabo movimientos imposibles. Todo ellos, en intensos combates que mezclan las artes marciales con las habilidades sobrenaturales. JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R ofrece el mayor plantel de un juego de JoJo con 50 personajes. Los jugadores podrán disfrutar de los combates más famosos de cada historia, así como también podrán ver a personajes de diferentes universos interactuando por primera vez. El plantel incluye nombres como Jonathan Joestar, DIO, Jotaro Kujo, Jolyne Cujoh (hija de Jotaro y primera chica JoJo protagonista) y muchos más.

Herve Hoerdt, vicepresidente sénior de digital, marketing y contenidos de BANDAI NAMCO Europe S.A.S., ha declarado: «El éxito de la franquicia JoJo’s Bizarre Adventure ha ido en aumento hasta alcanzar su mejor momento en la actualidad, por lo que es un honor poder lanzar un juego que permitirá que tanto los aficionados de JoJo de antaño como los que han descubierto la franquicia recientemente puedan pasárselo en grande luchando con sus personajes favoritos. JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R ofrece el plantel de personajes más amplio que se haya visto nunca en juego de JoJo, con más de 50 personajes que los jugadores podrán usar para crear los combates con los que siempre han soñado. Además, incluye nuevas características como el sistema de combate por equipos con ataques de apoyo y una ingente cantidad de contenido y modos de juego que lo convierten en un juego accesible y divertido para todos».

JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R ofrece una versión completamente revisada y mejorada del sistema de combate presentado en 2013, con paradas de golpes, acelerones, intrincados combos nuevos y un nuevo sistema de combate por equipos con ataques de apoyo. A nivel de modos de juego, contará con Combate All-Star, Arcade, Online, Versus, Práctica y Galería. El modo principal, Combate All-Star, ofrece los enfrentamientos clásicos entre héroes de los anteriores juegos, pero añadiéndole nuevos combates; en total, los jugadores podrán disfrutar de más de 100 combates diferentes. JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R también ofrece un amplio abanico de aspectos personalizables y coleccionables, que se podrán desbloquear y ver en la Galería.

