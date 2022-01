Mattel y Milestone anuncian la batalla de diseño de Hot Wheels Unleashed. El mejor diseño de librea se convertirá en un vehículo en miniatura de Hot Wheels

Mattel, Inc. (NASDAQ: MAT) y Milestone, un desarrollador líder mundial de juegos de carreras, ha anunciado el concurso Batalla de Diseños de Hot Wheels Unleashed™, una acción exclusiva para la comunidad global del vertiginoso juego de carreras arcade del mismo nombre que vendió más de un millón de copias en todo el mundo.

Durante más de cinco décadas, Hot Wheels, ha traspasado los límites del rendimiento y el diseño automotriz, a modo de celebración de los diseñadores y constructores cuya incansable pasión, visión ilimitada e interminables horas de duro trabajo impulsan la creación del perfecto y amado vehículo. En el día de hoy, Hot Wheels rinde homenaje a este espíritu de coleccionista de garaje, ahora en formato digital, con el estreno del concurso “Batalla de Diseños”. El evento se celebrará entre el 14 de enero y el 14 de febrero de 2022. Los participantes diseñarán una librea para el vehículo Hot Wheels® Rodger Dodger™ utilizando el editor de libreas del juego. El Rodger Dodger ganador se transformará en un juguete Hot Wheels real (a escala 1:64) disponible para su adquisición en todo el mundo en el mes de diciembre de 2022.

El ganador será elegido por un jurado especial compuesto por diseñadores de clase mundial de Mattel

Ted Wu – Vicepresidente y director global de diseño de vehículos de Mattel

Vicepresidente y director global de diseño de vehículos de Mattel Bryan Benedict – Director de Diseño de Producto de Mattel

– Director de Diseño de Producto de Mattel Dmitriy Shakhmatov – Gerente de Diseño de Producto de Mattel

– Gerente de Diseño de Producto de Mattel Jerry Thienprasiddhi – Diseñador Gráfico Principal de Mattel

Para inspirar la creatividad de la Comunidad, los artistas de talla internacional Van Orton Design y Oskunk han diseñado sus propios vehículos Rodger Dodger únicos en el juego.

Van Orton Design, un dúo especial de gemelos italianos, reinventa marcas e iconos de la cultura pop, de una manera única, colorida y geométrica. Su arte es famoso en el todo el mundo gracias a increíbles colaboraciones y prestigiosas exposiciones.

Oskunk es un artista pop francés con un estilo muy particular. Sus creaciones son muy conocidas dentro de la comunidad de la cultura pop y los videojuegos y su técnica está llena de creatividad y originalidad.

La Batalla de Diseños de The Hot Wheels Unleashed ya está disponible desde hoy para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One X, Xbox One y Steam.

Como el juguete número #1 en ventas en todo el mundo, Hot Wheels es el líder mundial en la categoría de vehículos de juguete. Durante los últimos cincuenta años, Hot Wheels ha demostrado su influencia en la cultura del automóvil con un diseño legendario y un rendimiento épico. Hoy en día, Hot Wheels se ha convertido en una franquicia mundial de fran potencia, con eventos en vivo y virtuales en casi todos los continentes, productos de consumo muy demandados y colaboraciones de primer nivel, con un canal de contenido número uno en Youtube y mucho más. Al tiempo que se venden 16.5 Hot Wheels por segundo con más de 8.000 millones de coches hasta la fecha, la marca sigue ampliando su presencia en los juegos digitales, con éxito en las plataformas de móviles, consolas y en formato PC.

Hot Wheels Unleashed, ya disponible en PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, consolas Xbox One, Nintendo Switch y PC.

