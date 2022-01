Conclusiones de la investigación de Jose Antonio López, CEO de lyntia. La pandemia visibiliza la brecha digital en territorios como Castilla León y confirma que los objetivos de la Agenda Digital para España son insuficientes.

¿sabías que hay más fibra en Ávila, Cuenca, Orense, Zamora o Gerona que en Londres, Milán o Frankfurt? La Agenda Digital para España ha permitido que haya más fibra en la España rural que en la Europa urbana. Yo en mi casa lo sufro en el pueblo de Castilla león solo llega una ADSL de 4Mbps imposible teletrabajr por lo que queda camino.

Sin embargo, este dato positivo contrasta con la realidad del entorno rural: el Gobierno de España reconoce que hay entre 800.000 y 1.400.000 habitantes con conectividades de sólo 30 Mbps (insuficientes para satisfacer sus necesidades).

La Agenda Digital para España (ADpE), ha permitido que haya más fibra en la España rural que en la Europa urbana. Hay más fibra en Ávila, Cuenca, Orense, Zamora o Gerona que en Londres, Milán o Frankfurt. Sin embargo, este dato positivo contrasta con la realidad del entorno rural: el Gobierno de España reconoce que hay entre 800.000 y 1.400.000 habitantes con conectividades de sólo 30 Mbps y la investigación determina que hay otros 200.000 sin ni siquiera esa conectividad.

Según afirma el Consejero Delegado de lyntia en su tesis DBA “El impacto de la Agenda Digital en la España Rural”, todavía nos queda el reto de llegar a todo el país con conectividad de alta velocidad. Las personas con conectividades de 30 Mbps o inferiores, que afecta principalmente a poblaciones con menos de 2.000 habitantes, no pueden disfrutar de la inmersión digital que el confinamiento ha supuesto, y su desarrollo socioeconómico es inferior, a diferencia de aquellos que tienen 100 Mbps.

La crisis de la Covid ha puesto de manifiesto que la brecha digital sigue presente en España, perjudicando principalmente a la población que vive en las zonas rurales, e incumpliéndose, por tanto, los objetivos fijados en la Agenda Digital hace 10 años. No toda la población ha disfrutado de las mismas infraestructuras durante el confinamiento, y la garantía de conectividad digital real en los entornos rurales ha sido dispar y muy deficita­ria en muchas localidades.

Esta es una de las principales conclusiones de la tesis DBA de José Antonio López, CEO de lyntia, titulada “El impacto de la Agenda Digital en la España Rural” (programa DBA -Doctorate of Business Administration- in Management and Technology). Con más de 30 años de experiencia profesional en el sector de las telecomunicaciones, el objetivo del Consejero Delegado de lyntia con su investigación ha sido determinar si la ADpE ha servido realmente para progresar y adecuar España al mundo di­gital, si lo ha hecho sin brechas geográficas y, por tanto, con igualdad de oportuni­dades para todos los españoles, en particular los residentes en zonas rurales, y en especial durante los meses de confinamiento.

Para ello, ha analizado cuál ha sido el efecto de las medidas aprobadas por Europa y desplegadas entre 2014 y 2020 en las poblaciones españolas de menos de 2.000 habitantes. Una de las principales conclusiones del estudio es que la conectividad a velocidad de 30Mbps es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de los usuarios, siendo precisamente los más afectados las poblaciones residentes en esa parte de la geografía.

Sin embargo, las poblaciones que cuentan con conectividades a velocidad de 100 Mbps consiguen elevar su renta media un 1,4% en comparación con las que no la disfrutan, así como las afiliaciones a la Seguridad Social en un 3,1%, y una reducción de la tasa de paro en un 0,7%. Asimismo, se ha conseguido revertir la despo­blación de la España rural con un incremento del 1,9% de la población respecto a las que cuentan con una conectividad de menos velocidad.

Estos resultados no se consiguen en poblaciones con una conectividad de 30Mbps: “La conectividad a 100 Mbps cambia la realidad de esas poblaciones, consigue relanzar económicamente las mismas como buscaba Europa, revierte en muchos de ellos el éxodo poblacional y por tanto debería ser una prioridad, siguiendo los planes de Europa, llegar a todas ellas. Desde el punto de vista socioeconómico, el objetivo fija­do por la ADpE de dar cobertura universal a 30 Mbps no han sido suficientes. Para haber conseguido los objetivos de transformación digital social y evitar la brecha digital hubiera sido preciso alcanzar los 100 Mbps para toda la ciudadanía”.

Como señala José Antonio López, “con los 100 Mbps, por fin llegó el vídeo a los entornos rurales”. Porque con los 100 Mbps, los parámetros de negocio de los operadores mejoran notablemente, de forma muy destacada en los hogares que contratan servicios de televisión y contenidos, pero también en cuanto número de clientes totales y de banda ancha fija, y se consiguen incrementos notables de ARPU (ingreso que se logra por cada usuario).

A pesar de que hay más fibra en la España rural que en la Europa urbana, de que hay más fibra en Ávila, Cuenca, Orense, Zamora o Gerona que en Londres, Milán o Frankfurt, como señala el CEO de lyntia: “todavía nos queda el reto de llegar a todo el país con conectividad de alta velocidad”.

El confinamiento derivado del Covid-19 ha llevado toda esta situación al extremo en los entornos con una menor conectividad, que han sufrido importantes ca­rencias en las necesidades digitales básicas. El estudio de José Antonio López acredita que las personas confinadas que han disfrutado de 100 Mbps han po­dido afrontar la inmersión en digitalización que ha supuesto la pandemia mientras que las que solo han podido disfrutar de velocidades de co­nexión de 30 Mbps han sufrido una brecha digital muy relevante que no les ha permitido utilizar al nivel de lo que han necesitado en línea con el resto de la ciuda­danía española, incrementando, para compensar ese déficit, el consumo de datos móviles. Asimismo, esta situación de carencia y necesidad ha generado un aumento de llamadas con reclamaciones y declaran­do averías para intentar paliar la situación.

El CEO de lyntia reconoce en su investigación que España es superior a la media europea y ha escalado notablemente posiciones desde el inicio de la aprobación de la Agenda, ocupando, en cuanto a conectividad, una de las posiciones más destaca­das con una puntuación de 60,8 en comparación con los 50,1 de media en la Unión Europea. Esto se debe al importante despliegue de banda ancha fija de al menos 100 Mbps, donde casi se duplica la media europea de porcentaje de hoga­res.

Sin embargo, este dato positivo contrasta con la realidad del entorno rural donde la situación ha sido muy diferente en términos de disponibilidad de conec­tividad, puesto que hay una gran parte del territorio nacional que no ha sido incluido en los objetivos de cobertura universal de la ADpE. El Gobierno de España reconoce que hay entre 800.000 y 1.400.000 habitantes con conectividades de sólo 30 Mbps (documento Componente 15: Conectividad digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G), e informes adicionales presentados en la investigación mencionan que aún existen casi 6.000 entidades singulares de población sin llegar a ella, donde residen casi 200.000 personas.

Inversiones público-privadas

Otro aspecto importante que destaca José Antonio López en su investigación está relacionado con la inversión pública para el logro de los objetivos marcados en la ADpE. En este sentido, el trabajo de López señala en relación con los operadores de telecomunicaciones que, sin la ayuda de fondos públicos, sería inasumible para las compañías privadas llevar a cabo la inversión necesaria. También señala que “En España el porcentaje de inversión privada ha sido muy superior a lo recomendado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, con el enorme esfuerzo que ello ha supuesto para las compañías”, y añade: “desde lyntia contribuimos cada día a conectar esa ‘España Vacía’ dotando de la transmisión de fibra adecuada para que la conectividad ultrarrápida llegue a miles de poblaciones en zonas rurales y semirrurales. Confío que los resultados de esta investigación sirvan para devolver la obligada igualdad de oportunidades a cada español en este nuevo mundo digital, independientemente de su lugar de residencia. España está a tiempo de liderar la nueva ola de digitalización y de que, por prime­ra vez en su historia, una transformación de este calado se produzca en todo el territorio nacional. España está a tiempo de transformarse creando un modelo sostenible con beneficios sociales, económicos y ecológicos”.

La Tesis del DBA in Ma nagement and Technology

La investigación presentada por José Antonio López es el cierre a sus estudios del DBA in Management and Technology de Comillas. Dichas investigaciones se diferencian de las tesis doctorales tradicionales –que habilitan de forma oficial en España como doctor académico, o lo que en el mundo anglosajón se reconoce como PhD– porque se apoyan en la amplia experiencia profesional que aportan los candidatos, se basan en un acceso notable a información relevante, y porque persiguen una aplicación práctica e impacto en la economía y la sociedad. “Sin duda, la tesis DBA presentada por José Antonio López es un claro ejemplo del objetivo que teníamos al lanzar nuestro programa de doctorado ejecutivo DBA hace tres años: dar la capacitación y metodología a altos ejecutivos para que pusieran todo su conocimiento y experiencia al servicio de la sociedad, alcanzando un impacto que las investigaciones puramente académicas a veces no logran”, señala Javier Morales Mediano, codirector del DBA in Management and Technology de Comillas ICADE. “Estamos enormemente satisfechos con el trabajo realizado por José Antonio López, el primero, esperemos de muchos, en defender su investigación”, concluye.

Sobre lyntia

lyntia es el operador neutro de referencia en el mercado mayorista de telecomunicaciones, con más de 43.000km de red, que ofrece servicios de conectividad sobre fibra óptica, con una amplia cobertura de red y una gran capilaridad.

Además, lyntia proporciona todo tipo de servicios de conectividad: fibra oscura, capacidad, Servicio mayorista FTTH, VSAT, internet y co-location.

La red de fibra óptica de lyntia conecta las ciudades más importantes del país y da servicio a más de 3.200 poblaciones. Además, cuenta con conexiones con los principales puntos de amarre de cables submarinos de la Península.

lyntia es una de las compañías del porfolio de Antin Infrastructure Partners, un fondo líder de infraestructura que cuenta con sedes en París, Londres y Nueva York. Antin tiene puesto su foco en la adquisición de participaciones mayoritarias en negocios de infraestructura en los sectores de telecomunicación, energía, medioambiente, transporte e infraestructura social.

Sobre el programa DBA de ICADE

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Comillas ICADE) y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (Comillas ICAI) presentan la primera defensa pública de tesis del Doctorate of Business Administration in Management and Technology. El DBA de Comillas es un programa dirigido a profesionales senior con amplia experiencia profesional y conocimientos específicos, dispuestos a actualizar su formación de forma transversal en tecnología como motor de transformación, en gestión en el nuevo mundo digital y en humanidades. Y con su experiencia y esta formación, contribuir al mundo académico y empresarial en particular, y a toda la sociedad en general, con una investigación, publicación y defensa de una tesis DBA.