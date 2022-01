Los juegos del mes de enero de PlayStation Plus son Persona 5 Strikers, Dirt 5 y Deep Rock Galactic

Todos estarán disponibles a partir del 4 de enero.

Demos la bienvenida al Año Nuevo con el lanzamiento de los tres juegos de PlayStation Plus que estarán disponibles a partir del martes 4 de enero. Puedes añadir Persona 5 Strikers, Dirt 5 y Deep Rock Galactic a tu biblioteca de juegos hasta el martes 1 de febrero.

Echemos ahora un vistazo a cada uno de ellos

Persona 5 Strikers | PS4

Adéntrate en el elegante mundo de Persona en una historia totalmente nueva protagonizada por los Ladrones Fantasma, que se embarcan en un épico viaje por carretera por Japón. Unas vacaciones de verano con amigos dan un giro repentino al surgir una realidad distorsionada que te sumerge en una historia épica en la que tendrás que combatir la corrupción que se apodera de las ciudades. Controla de forma dinámica a tu equipo durante intensos combates de acción mientras descubres la verdad y salvas los corazones de las víctimas de una crisis.

Dirt 5 | PS4 y PS5

Conquista impresionantes rutas por todo el mundo y conduce una icónica lista de coches en una experiencia de carreras todoterreno mejorada. Déjate llevar por la experiencia de carreras todoterreno más apasionante hasta la fecha, con un modo Carrera repleto de estrellas, pantalla dividida para cuatro jugadores, multijugador online, modo creador Playgrounds y mucho más. Arrasa en circuitos de todo el mundo de grava, hielo, nieve y arena con vehículos que van desde emblemáticos coches de rallies hasta camiones, pasando por héroes del GT. Compite en más de 70 rutas en 10 ubicaciones de todo el mundo, desde el helado East River de Nueva York hasta el resplandor de las auroras boreales de Noruega.

Deep Rock Galactic | PS4 & PS5

Deep Rock Galactic es un FPS cooperativo de 1 a 4 jugadores* con enanos espaciales malvados, entornos totalmente destructibles, cuevas generadas proceduralmente y hordas infinitas de monstruos alienígenas. Trabaja en equipo para cavar, explorar y luchar con el objetivo de atravesar un enorme sistema de cuevas plagado de enemigos mortales y recursos valiosos. Tendrás que confiar en tus compañeros de equipo para sobrevivir en las cuevas más hostiles de la galaxia.

Última oportunidad para descargar los títulos de PlayStation Plus de diciembre.

Recuerda que tienes hasta el lunes 3 de enero para añadir a tu biblioteca de juegos Godfall: Challenger Edition, Lego DC Super Villains y Mortal Shell, además de los tres títulos adicionales de PS VR**: The Persistence, The Walking Dead: Saints & Sinners – Standard Edition y Until You Fall.