Juegos gratis con Paystation Plus en diciebre del 2021: Godfall: Challenger Edition, LEGO DC Super-Villains y Mortal Shell entre las novedades

Aunque ya se habían filtrado hace justo una semana, hoy se han confirmado oficialmente cuáles serán los juegos de PS Plus de diciembre en PS5 y PS4. PlayStation ha confirmado a través de su blog oficial que los títulos que aparecían en la lista filtrada son los que los suscriptores de este servicio podrán disfrutar en sus consolas a partir del 7 de diciembre, es decir, el martes que viene

Con motivo del 5º aniversario de PSVR™, The Walking Dead: Saints & Sinners – Standard Edition, The Persistence y Until You Fall continuarán disponibles como bonus hasta el 3 de enero.

Los suscriptores de PlayStation®Plus podrán descargar desde el 7 de diciembre hasta el 3 de enero sin coste adicional a través de PlayStation™Store y para PS4™ Ion Driver, perteneciente a la iniciativa de apoyo al videojuego nacional, PlayStation®Talents.

Godfall: Challenger Edition para PS4™/PS5™.

2. LEGO® DC Super-Villains para PS4™

3. Mortal Shell para PS4™. The Walking Dead: Saints & Sinners – Standard Edition para PSVR™. The Persistence para PSVR™. Until You Fall para PSVR™. Apoyando el talento nacional, y como juego extra del mes, los suscriptores de PlayStation®Plus podrán descargar sin coste adicional Ion Driver para PS4™.

A su vez, los suscriptores de PlayStation®Plus de PS5™ pueden disfrutar de una ventaja sin coste adicional a su suscripción, La Colección PlayStation®Plus, una biblioteca de 20 juegos de PS4™ que definieron su generación, como por ejemplo Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5 y muchos más.

Godfall: Challenger Edition, para PS4™/PS5™.

Godfall: Challenger Edition, es un título RPG de acción looter-slasher centrado en el combate cuerpo a cuerpo. en él, el jugador encarnará uno de los últimos caballeros valorianos, guerreros divinos capaces de usar las armaduras legendarias conocidas como Valorplates, que transforman a quienes las llevan en maestros imparables del combate cuerpo a cuerpo, y deberá aplastar a sus enemigos para remontar los reinos elementales y desafiar a Macros, el dios loco que aguarda en la cima.

Esta edición equipa al jugador al momento con diversas armas mortíferas incluyendo puntos de habilidad. El jugador podrá enfrentarse a los tres modos de juego finales: Portador de la Luz, Piedras del Sueño y Torre de las Pruebas.

LEGO® DC Super-Villains , para PS4™.

LEGO® DC Super-Villains es una nueva aventura de acción de DC LEGO® en la que el jugador podrá convertirse en el mejor villano del universo.

En este título, los jugadores crearán y se pondrán en la piel de un nuevo supervillano para sembrar el caos y causar estragos en una historia repleta de acción. La historia está ambientada en un mundo abierto dentro del universo DC: la Liga de la Justicia ha desaparecido y ha dejado la protección de la Tierra en manos de sus compañeros, que se han autoproclamado ‘Sindicato de la Justicia’.

Junto a un alocado grupo de inadaptados, el jugador deberá descubrir las intenciones de los nuevos y extraños aspirantes a superhéroes de la Tierra. Los supervillanos de DC más conocidos, como el Joker, Harley Quinn y muchos más procedentes de la Liga de la Injusticia se unirán a los jugadores en una aventura épica.

Mortal Shell , para PS4™.

Mortal Shell es un juego de rol y acción intenso y despiadado que pondrá a prueba la cordura y la resistencia en un mundo asolado. Mientras los últimos despojos de la humanidad se marchitan y se pudren, hordas de devotos enemigos aguardan entre las ruinas. Los adversarios no conocen la piedad: para sobrevivir, el jugador necesitará agudizar la atención, la precisión y los instintos al máximo, con el objetivo de localizar los santuarios ocultos de los devotos y descubrir cuál es su verdadero cometido.

The Walking Dead: Saints & Sinners – Standard Edition , para PSVR™.

The Walking Dead: Saints & Sinners es un título de survival horror con mundo abierto diferente a cualquier otro en el universo de The Walking Dead, caracterizado por que cada uno de los retos a los que se enfrente el jugador y cada una de sus decisiones será tomada por él mismo.

El jugador deberá recorrer las ruinas infestadas de caminantes de Nueva Orleans mientras lucha, se escabulle, busca recursos y sobrevive día a día en sus barrios icónicos encontrándose facciones desesperadas y sobrevivientes solitarios que podrían ser amigos o enemigos, desentrañando un misterio que involucra a toda la ciudad.

The Persistence , para PSVR™.

The Persistence es un título que ofrece al jugador una experiencia de terror, ciencia ficción y sigilo. El jugador deberá sobrevivir a bordo de una nave estelar de colonización maldita en las profundidades del espacio en el año 2521. Varada, con problemas en el funcionamiento y atrapada por la implacable fuerza de atracción de un agujero negro, The Persistence está infestada de una tripulación que ha mutado en horribles y homicidas aberraciones. Dependerá del jugador, un clon de la oficial de seguridad Zimri Eder, adentrarse en las cubiertas de The Persistence para reparar los sistemas y evitar que la nave acabe hecha añicos.

Until You Fall , para PSVR™.

Until You Fall es un juego de esgrima y actividad física en el que la fantasía y el synthwave se mezclan, que invitará al jugador a descubrir y dominar su propio estilo de lucha durante horas de frenética diversión.

La civilización Rokar ha caído. Ahora los monstruos y los espíritus retorcidos deambulan por estas ruinas cristalizadas. El jugador, como el último caballero rúnico, deberá luchar contra estos horrores. Con la ayuda de un misterioso herrero rúnico, que forjará las armas necesarias para completar la campaña.

Los suscriptores podrán descargar de forma extra y sin coste adicional el título Ion Driver, perteneciente a la iniciativa de apoyo al videojuego local, PlayStation®Talents.

Ion Driver, para PS4™, es un divertido título de carreras de alta velocidad con una ambientación futurista y un ritmo frenético que propone una experiencia desafiante para los jugadores amantes de las carreras. El jugador podrá escoger entre naves diferentes, cada una con atributos distintos que requerirán de su habilidad y ensayo para poder superar las diferentes pistas.

El título ha sido desarrollado por Moon Whale Studio en el Games Camp de Málaga, situado en la Fábrica del Videojuego de EVAD, la Escuela Superior de Videojuegos y Arte Digital y cuenta con el apoyo de PlayStation®Talents.

