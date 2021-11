Legacy of the Sith, la próxima expansión de Star Wars: The Old Republic, estará disponible el 14 de diciembre

BioWare y EA han revelado que la fecha de lanzamiento de la próxima expansión de Star Wars: The Old Republic, Legacy of the Sith, será el 14 de diciembre, durante un livestream con el equipo de desarrollo.

El livestream el equipo también mostró las actualizaciones que llegará al videojuego en Legacy of the Sith, incluyendo nuevos contenidos de la historia para descubrir el plan definitivo del Sith renegado, Darth Malgus, Estilos de Combate que amplían aún más las opciones del jugador y una variedad de mejoras en la calidad de vida del videojuego. El lanzamiento de Legacy of the Sith marcará el inicio de la celebración del 10º aniversario del videojuego, que se prolongará durante todo el año 2022.

Star Wars: The Old Republic es un videojuego de rol multijugador masivo en línea que está basado en el universo ficticio de Star Wars creado por George Lucas. El juego ha sido desarrollado por BioWare Austin y un equipo complementario en BioWare Edmonton.

La nueva expansión del MMO de BioWare continuará trazando su historia a través de nuevos contenidos ambientados en esta era remota.

Miles de años antes de los Skywalker, cientos de años antes del brillo de los Jedi en la Alta República, se alzaba un poderoso imperio gobernado por los Sith

Tras meses desde su anuncio por fin pudimos ver un adelanto de lo que será Legacy of The Sith, la nueva expansión que llegará a Star Wars: The Old Republic con motivo de su décimo aniversario.

Legacy of the Sith continúa la historia de Star Wars: The Old Republic y coloca a los jugadores en una campaña militar para asegurar un planeta vital para su facción mientras descubren el plan definitivo del renegado Sith, Darth Malgus. La expansión también presenta mejoras en la experiencia del jugador de SWTOR con una nueva función llamada “Estilos de combate”, que amplía las opciones del jugador al permitir que las clases puedan elegir distintos estilos de combate lo que desbloquea armas que antes no podían utilizarse, esto se traduce en una mejora en la estrategia y en el balance en los loadouts que los jugadores deberán tener para jugar.

BioWare ha reunido a varias de las personas clave del estudio: Charles Boyd, director creativo, Keith Kanneg, director de proyecto y Jackie Izawa, community manager, han respondido a las preguntas de los periodistas y han trazado lo que será el futuro próximo del videojuego.

El equipo también compartió un post del mismo desglosando algunas de las nuevas características que llegarán al juego y que puedes ver aquí: https://www.swtor.com/info/news/article/20211118

Resumen de la transmisión en vivo de la historia de Legacy of the Sith

¡Nuestra transmisión en vivo de Legacy of the Sith Story estuvo repleta de información! Si no pudo verlo, o si desea un resumen de todo lo que mostramos, ¡lo tenemos cubierto! Siga leyendo para obtener un desglose de lo que mostramos, incluidos enlaces a todo para que pueda ver lo que se perdió.

¡Nuestro pre-show de Livestream comenzó con una entrevista pregrabada de Enuka Okuma, la voz de Tau Idair, presentada por Charles Boyd y Eric Musco!

Para celebrar el próximo lanzamiento de la nueva expansión SWTOR, Legacy of the Sith , use el código LotsofTau en esta página para obtener su propia decoración de Tau Idair Stronghold. No espere demasiado, ya que este código solo se puede utilizar durante un tiempo limitado.

El Livestream, presentado por el Community Manager Jackie Ko y el Director Creativo Charles Boyd, comenzó con más información sobre la historia de la nueva expansión, incluida una presentación de las nuevas ubicaciones que explorarás. Desde las instalaciones submarinas de Manaan hasta la fortaleza Sith en ruinas en Elom y la Anomalía R-4 (a principios de 2022). También aprendimos más sobre personajes que regresan y algunos nuevos que se unirán a ti en tu lucha.

Nos complace revelar el arte clave oficial de Star Wars : The Old Republic: Legacy of the Sith.

Cerramos la transmisión en vivo de la historia con la aparición como invitado de Keith Kanneg, nuestro productor principal, para presentar una última sorpresa.

¡La actualización del juego 7.0, «Legacy of the Sith», se lanza gratis para todos los suscriptores el 14 de diciembre de 2021! Esté atento a nuestras plataformas sociales y sitio web para obtener más actualizaciones de Legacy of the Sith en www.swtor.com/LegacyoftheSith .