Anunciados los Games with Gold de noviembre de 2021

Xbox ha anunciado los Games with Gold de noviembre. Durante este mes, los suscriptores de Xbox Live Gold y Xbox Game Pass Ultimate podrán descargar los siguientes juegos:

Moving Out (disponible del 1 al 30 de noviembre). ¡Comienza tu carrera como técnico certificado en arreglos mobiliarios y mudanzas! Ninguna tarea es demasiado peligrosa para tu empresa, Smooth Moves, mientras intentas salvar a la ciudad de los peligros que amenazan al mobiliario. Juega solo o con hasta cuatro amigos en este divertidísimo simulador de mudanzas basado en la física. Moving Out es un divertidísimo simulador basado en la física que revolucionará las bases de los juegos cooperativos. ¿Estás listo para comenzar tu carrera como transportista? Como técnico certificado en arreglos mobiliarios y mudanzas, tendrás la oportunidad de encargarte de mudanzas por toda la bulliciosa ciudad de Packmore.

Para más información sobre los Games With Gold de noviembre, por favor, consulta la publicación de Xbox Wire.

