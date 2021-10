EL PRÓXIMO SIX MAJOR DE TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SE CELEBRARÁ EN SUECIA DEL 8 AL 14 DE NOVIEMBRE

EL PRÓXIMO SIX MAJOR DE TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SE CELEBRARÁ EN SUECIA DEL 8 AL 14 DE NOVIEMBRE. El Six Major de Suecia reunirá a los mejores equipos del mundo de Rainbow Six Siege para competir en un evento LAN sin público presente

Ubisoft ha anunciado hoy que el próximo Six Major de Rainbow Six Siege se celebrará en Gävle, Suecia, del 8 al 14 de noviembre.

Siguiendo el mismo formato de competición del reciente Six Major de México, la fase de grupos del Six Major de Suecia tendrá lugar del 8 al 10 de noviembre, seguido de los Playoffs, del 12 al 14 del mismo mes. En este momento tan decisivo, los equipos competirán por el título, por el premio en metálico y por la última oportunidad de conseguir puntos en la Clasificación Global con los que asegurar su plaza en el Six Invitational 2022.

Siendo la salud y el bienestar de los jugadores profesionales, personal, socios y fans la principal prioridad, el Six Major de Suecia se celebrará bajo estrictas medidas de seguridad sanitarias, en un formato LAN sin público presente, y siguiendo las directrices de organizaciones sanitarias y autoridades locales.

Para celebrar el Six Major y que los seguidores puedan apoyar a sus equipos favoritos, los fans pueden comprar en el juego un nuevo bundle de agente. El 30 % de los beneficios netos de la venta de estos elementos se añadirá al prize pool de la competición, hasta un máximo de 500 000 dólares americanos.

Los últimos detalles del Six Major de Suecia se están terminando de cerrar y se comunicarán más adelante. Para más información sobre el Six Major de Suecia entra en https://rainbow6.com/NovemberMajor2021.

Para más información sobre el programa de esports de Rainbow Six, visita https://www.rainbow6.com/esports