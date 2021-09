The World Ends with You ya disponible en Epic Game Store

EXPLORA LAS CALLES DE SHIBUYA EN PC:NEO: THE WORLD ENDS WITH YOU YA ESTÁ DISPONIBLE EN LA EPIC GAMES STORE

Conseguirás extras para el juego al comprar la versión para PC en la Epic Games Store

Square Enix Ltd. ha anunciado hoy que NEO: The World Ends with You ya está disponible para PC a través de la Epic Games Store. Quienes compren este aplaudido juego de rol y acción para PC recibirán una serie de extras especiales que les ayudarán a empezar con buen pie en los combates del Inframundo de Shibuya del juego.

NEO: The World Ends with You es la continuación del popular RPG de acción The World Ends with You, que nos traslada a las bulliciosas calles de Tokio en el papel de Rindo para sobrevivir en una competición a vida a muerte conocida como el Juego de los Segadores. Rindo y una serie de personajes muy peculiares deben unir fuerzas para explorar la ciudad y resolver los misterios que esconde este siniestro juego del que no parece haber escapatoria.

NEO: The World Ends with You se publicó anteriormente para PlayStation®4 y Nintendo Switch™, y ahora está disponible también para PC desde la Epic Games Store. Quienes compren la versión para PC también obtendrán los extras para el juego «Conjunto de textiles legendarios» y «Set de supervivencia del Juego de los Segadores».

«Conjunto de textiles legendarios» contiene cinco piezas de equipo que aportan algo único:

Cascos legendarios: Aumentan el ataque cuando al enemigo le quedan muchos PV.

Aumentan el ataque cuando al enemigo le quedan muchos PV. Camiseta de tirantes legendaria: Aumenta considerablemente el ataque.

Aumenta considerablemente el ataque. Pantalones cortos legendarios: Reducen el tiempo que el portador permanece derribado.

Reducen el tiempo que el portador permanece derribado. Zapatillas legendarias: Aumentan la velocidad de movimiento durante el combate.

Aumentan la velocidad de movimiento durante el combate. Reproductor de música legendario: Aumenta enormemente los PV.

«Set de supervivencia del Juego de los Segadores» contiene varios objetos adicionales para el juego:

Pin: Rescate ovni: Mantén pulsado el botón para restablecer los PV del equipo.

Mantén pulsado el botón para restablecer los PV del equipo. Textiles: Sudadera con capucha Virupaksa: Aumenta considerablemente los PV.

Aumenta considerablemente los PV. CD: Twister (NEO Mix): Permite seleccionar esta canción como tema del menú principal.

Ya está aquí la esperada secuela de The World Ends with You!

SQUARE ENIX® ultima que el juego de rol y acción NEO: The World Ends with You se estrena 27 de julio de 2021 para PlayStation®4 y Nintendo Switch™, con una futura versión del juego para PC disponible en la Epic Games Store este verano.

Argumento

Solo tu existencia puede cambiar nuestro destino» ¡Ya está aquí la esperada secuela de The World Ends with You! Al verse obligado a participar en el conocido como «Juego de los Segadores», Rindo se da cuenta de que su vida está en juego.

No se sabe qué ocurrirá, ¡pero te toca a ti descubrirlo! Pon a prueba tus poderes psíquicos en las calles de Shibuya y disfruta de su moderna animación. Era un día cualquiera en Shibuya, o eso creía Rindo hasta que llega a sus manos un pin misterioso y se ve envuelto en el conocido como «Juego de los Segadores»…

Características principales

Adéntrate en una Shibuya muy vistosa y plagada de estilo , música y monstruos.

, música y monstruos. Colecciona y utiliza cientos de psicopoderes en combates contra amenazas surrealistas.

en combates contra amenazas surrealistas. Investiga el mundo que te rodea y álzate con la victoria en el Juego de los Segadores para sobrevivir.

en el Juego de los Segadores para sobrevivir. El nuevo plantel de personajes, un vistoso sistema de equipo y los combates de acción superestilizados del juego

un vistoso sistema de equipo y los combates de acción superestilizados del juego cCombina el vistoso estilo de animación de las calles de Shibuya con mecánicas de juego trepidantes , una banda sonora pegadiza compuesta por Takeharu Ishimoto (THRILL Inc.) y una historia intrigante para crear una experiencia inolvidable.

, una banda sonora pegadiza compuesta por Takeharu Ishimoto (THRILL Inc.) y una historia intrigante para crear una experiencia inolvidable. Los jugadores podrán explorar y disfrutar con todos los sentidos la cultura de esta frenética ciudad, derrotar a monstruos con ayuda de sus aliados en combates impactantes y completar misiones mientras descubren más sobre el Juego de los Segadores y luchan para cambiar el destino que les han impuesto.

Título: NEO: The World Ends with You

Formatos: PC (Epic), PS4, Switch

Editor: Square Enix

Género: RPG

Idioma: manual y textos en castellano

Lanzamiento: 27 de julio de de 2021

Epic_verano 2021

PEGI: +12

PVPr: 59,99 €

Web oficial: https://www.theworldendswithyou.com