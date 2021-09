Unplugged se estrenará en Oculus Quest el 21 de octubre

Unplugged, el juego musical de realidad virtual, llegará a Oculus Quest el 21 de octubre

Con varios éxitos musicales del género y con Satchel de la banda Steel Panther como mentor del juego

Vertigo Games, la vertiente especialista en la edición y desarrollo de Realidad Virtual del Grupo Koch Media, ha anunciado hoy que el juego musical de Realidad Virtual Unplugged llegará a Oculus Quest el 21 de octubre de 2021, con un estreno en PC VR* previsto para finales de este año (*solo con hardware con seguimiento manual). Además de la fecha de lanzamiento, Vertigo Games ha anunciado también parte de los principales éxitos del rock que aparecerán en el juego y que los jugadores podrán escuchar cuando se estrene.

Junto con el anuncio, Vertigo Games ha lanzado un nuevo tráiler que muestra al inimitable Satchel de la banda de rock Steel Panther, como tu propio mentor en el juego. Puedes ver el vídeo en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Eqywrh5mKHw

Canciones destacadas del rock y joyas independientes

Unplugged permite a los jugadores tocar rock con algunas de las canciones más famosas del mundo, en un escenario virtual mientras tocan la guitarra de aire con la tecnología de seguimiento de manos. Celebrando más de cinco décadas de historia del rock, Unplugged contará con una diversa mezcla de canciones de rock en su estreno, entre las que se incluyen algunas de las más grandes, más ruidosas y más locas canciones de bandas de rock de fama mundial así como varias joyas independientes. Vertigo Games ha anunciado hoy parte de las canciones incluidas:

Bumblefoot – Overloaded

Freak Kitchen – My New Haircut

Louis and The Shakes – On One

Lynch Mob – Wicked Sensation

Ozzy Osbourne – Flying High Again

The Electric Alley – Searching For The Truth

The Offspring – The Kids Aren’t Alright

The YeahTones – Lightning

Weezer – Say It Ain’t So

