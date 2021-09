Un de los mejores RPG, Dark Souls cumple 10 años

El videojuego de acción Dark Souls, desarrollado por el estudio FromSoftware, ha cumplido este miércoles diez años desde su lanzamiento. Desde entonces ha tenido dos secuelas, una remasterización y ha congregado a más de 27 millones de personas que han probado su mecánica de juego compleja en la que la muerte es una constante.

Dark Souls es un videojuego de rol de acción, desarrollado por la empresa From Software para las plataformas PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 y Microsoft Windows, distribuido por Namco Bandai Games

Dark Souls es un RPG de acción en tercera persona, que se caracteriza por una atmósfera oscura y una dificultad muy por encima de los estándares actuales. El juego recibió excelentes críticas debido a su jugabilidad desafiante, su atmósfera absorbente, sus controles prácticos y a su innovador modo multijugador, la mayoría de estos aspectos importados de su predecesor espiritual Demon’s Souls.

Dark Souls se lanzó el 22 de septiembre de 2011 en las consolas PS3 y Xbox 360, aunque más tarde se lanzaron versiones posteriores para PC (en 2012), y llegó a estar disponible también para la generación posterior (PS4 y Xbox One).

En 2012 la revista Forbes incluyó a la banda sonora de Dark Souls en la lista de las doce mejores bandas sonoras de videojuegos de todos los tiempos, en el apartado de las menciones honorables y destacando en especial la canción «Gwyn, Lord of Cinder». También ha sido reconocido como uno de los 100 mejores RPG de todos los tiempos, posicionándose en el puesto 18, según IGN.

Ahora, sus repsonsables, a través de la cuenta oficial del videojuego en Twitter, han comenzado a celebrar este miércoles el décimo aniversario de Dark Souls, y han agradecido a los jugadores del título por «una década de pasión y perserverancia».

El juego, desarrollado por la desarrolladora japonesa FromSoftware y Bandai Namco, es la continuación espiritual de Demon’s Souls, de 2009, junto a la que integra la conocida como saga Souls.

Está protagonizado por un personaje ‘no muerto’ que recorre el reino de Lordran, repleto de criaturas fantásticas, y que recupera la vida tras morir infinitas veces debido a una maldición sobre la humanidad.

Chosen Undead, Bearer of the Curse, Ashen One. You witnessed the birth of the First Flame, and you saw to its end.

We commemorate your Age of Fire. Thank you. #DarkSouls10thAnniversary pic.twitter.com/CoxoW4FDiL

— Dark Souls (@DarkSoulsGame) September 22, 2021