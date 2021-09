The World Ends with You llegará a Epic Game Store el 28 de septiembre

Solo tu existencia puede cambiar nuestro destino. The World Ends with You llegará a Epic Game Store el 28 de septiembre

SQUARE ENIX ultima que el juego de rol y acción NEO: The World Ends with You se estrena 27 de julio de 2021 para PlayStation 4 y Nintendo Switch, con una futura versión del juego para PC disponible en la Epic Games Store este verano.

¿Te apuntas al Juego de los Segadores? NEO: The World Ends with You llegará a la Epic Game Store el 28 de septiembre de 2021. Es el momento perfecto para que los fans y los no iniciados se lancen a descubrir los misterios de Shibuya. ¡Reserva ya!

Reserva en la página de Epic: https://www.epicgames.com/store/p/neo-the-world-ends-with-you

Mira el tráiler: https://youtu.be/DVtAMTF9ifU

Quienes compren la versión para Epic obtendrán el «Conjunto de textiles legendarios» y el «Set de supervivencia del Juego de los Segadores» a modo de extras durante un tiempo indefinido.

Argumento

Al verse obligado a participar en el conocido como «Juego de los Segadores», Rindo se da cuenta de que su vida está en juego.

No se sabe qué ocurrirá, ¡pero te toca a ti descubrirlo! Pon a prueba tus poderes psíquicos en las calles de Shibuya y disfruta de su moderna animación. Era un día cualquiera en Shibuya, o eso creía Rindo hasta que llega a sus manos un pin misterioso y se ve envuelto en el conocido como «Juego de los Segadores»…

Características principales

Adéntrate en una Shibuya muy vistosa y plagada de estilo , música y monstruos.

, música y monstruos. Colecciona y utiliza cientos de psicopoderes en combates contra amenazas surrealistas.

en combates contra amenazas surrealistas. Investiga el mundo que te rodea y álzate con la victoria en el Juego de los Segadores para sobrevivir.

en el Juego de los Segadores para sobrevivir. El nuevo plantel de personajes, un vistoso sistema de equipo y los combates de acción superestilizados del juego

un vistoso sistema de equipo y los combates de acción superestilizados del juego cCombina el vistoso estilo de animación de las calles de Shibuya con mecánicas de juego trepidantes , una banda sonora pegadiza compuesta por Takeharu Ishimoto (THRILL Inc.) y una historia intrigante para crear una experiencia inolvidable.

, una banda sonora pegadiza compuesta por Takeharu Ishimoto (THRILL Inc.) y una historia intrigante para crear una experiencia inolvidable. Los jugadores podrán explorar y disfrutar con todos los sentidos la cultura de esta frenética ciudad, derrotar a monstruos con ayuda de sus aliados en combates impactantes y completar misiones mientras descubren más sobre el Juego de los Segadores y luchan para cambiar el destino que les han impuesto.

Título: NEO: The World Ends with You

Formatos: PC (Epic), PS4, Switch

Editor: Square Enix

Género: RPG

Idioma: manual y textos en castellano

Lanzamiento: 27 de julio de de 2021

Epic_verano 2021

PEGI: +12

PVPr: 59,99 €

Web oficial:

https://www.theworldendswithyou.com