Los videojuegos más vendidos de agosto 2021: Minecraft para Nintendo Switch Edition

El videojuego «Minecraft» para Nintendo Switch Edition ha sido el más vendido de agosto en España. No es extraño ver a Minecraft encabezando un top de ventas. El juego de Mojang se ha convertido en uno de los títulos más vendidos de la historia, aunando más de 200 millones de copias vendidas en todo el mundo.

La Asociación Española de Videojuegos (AEVI) vuelve a compartir un mes más cuáles han sido los juegos más vendidos durante el pasado mes. Como es habitual, los dados se han compartido en su página web oficial

El juego Minecraft para Nintendo Switch Edition ha sido el videojuego más vendido de agosto en España, según la lista publicada este lunes por la Asociación Española de Videojuegos (AEVI) de acuerdo con los datos de Games Sales Data, el panel de referencia a nivel europeo en el mercado de videojuegos.

«Grand Theft Auto V» para PS4, «Animal Crossing: New Horizons», «Ring Fit Adventure» y Super Mario 3D World + Bowser’s Fury», los tres para Switch, completan la lista de los cinco juegos más exitosos del pasado mes.

En PlayStation 5 (PS5), «Ghost of Tsushima: Director’s Cut» ha sido el título más vendido del mes pasado para esta videoconsola de última generación de Sony, seguido de «Spider-Man: Miles Morales», «Hades», «Ratchet & Clank: Rift Apart» y «Destruction Allstars».

En PS4, «Grand Theft Auto V» sigue imparable por delante de «F1 2021», «Minecraft», «God of War», «Gran Turismo Sport» y «NBA 2K21».

En su antecesora, la PS3, los mayores éxitos de ventas de agosto han sido, por este orden, «Nier», «Drakengard 3», «MotoGP 10/11», «Sonic Generations» y «Silent Hill HD Collection».

En XBOX Series, «Hades» se ha instalado en el número uno de los más vendidos en España para esta plataforma de última generación de Microsoft, seguido de «Assassin’s Creed Valhalla», «Aliens: Fireteam Elite», «F1 2021» y «Nier Replicant»

En XBOX One han sido «Grand Theft Auto V», «NHL 20», «Marvel’s Avengers», «Mass Effect Legendary Edition» y «Red Dead Redemption 2», mientras que en XBOX 360 el top 5 lo conforman «SBK-09: Superbike World Championship», «Sonic Mega Drive Ultimate Collection», «Sonic Unleashed», «Rayman Legends» y «Mindjack».

En Nintendo Switch los mayores éxitos de ventas han sido «Minecraft: Nintendo Switch Edition», «Animal Crossing: New Horizons», «Ring Fit Adventure» y «Super Mario 3D World + Bowser’s Fury», al tiempo que para Nintendo 3DS los más vendidos de agosto han sido «Animal Crossing: New Leaf-Welcome Amiibo», «The Legend of Zelda: A Link Between Worlds y Ocarina of TIme 3D».

Finalmente, en la lista de videojuegos más demandados para PC están «The Sims», «Call of Duty (Black Ops III, II y I)» y «F1 2021».

Los indicadores sobre el mercado de videojuegos en España han sido proporcionados por Games Sales Data (GSD) cubriendo los datos de ventas (RETAIL) del pasado mes de agosto. GSD es el panel de referencia, a nivel europeo, para el mercado de videojuegos, liderado por la Federación Europea de Software Interactivo (ISFE).

Todas las plataformas

MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION GRAND THEFT AUTO V ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS RING FIT ADVENTURE SUPER MARIO 3D WORLD + BOWSER’S FURY MARIO KART 8 DELUXE THE LEGEND OF ZELDA: SKYWARD SWORD HD F1 2021 MINECRAFT THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD

PS5

GHOST OF TSUSHIMA: DIRECTOR’S CUT SPIDER-MAN: MILES MORALES HADES RATCHET & CLANK: RIFT APART DESTRUCTION ALLSTARS DEMON’S SOULS NBA 2K21 F1 2021 RETURNAL ASSASSIN’S CREED VALHALLA

PS4

GRAND THEFT AUTO V F1 2021 MINECRAFT GOD OF WAR GRAN TURISMO SPORT NBA 2K21 THE LAST OF US REMASTERED ASSASSIN’S CREED VALHALLA THE LAST OF US PART II HADES

PS3

NIER DRAKENGARD 3 MOTOGP 10/11 SONIC GENERATIONS SILENT HILL HD COLLECTION METAL GEAR SOLID: THE LEGACY COLLECTION GRAND THEFT AUTO V SBK-09: SUPERBIKE WORLD CHAMPIONSHIP SEGA MEGA DRIVE ULTIMATE COLLECTION SONIC & SEGA ALL-STARS RACING

Nintendo SWITCH

MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS RING FIT ADVENTURE SUPER MARIO 3D WORLD + BOWSER’S FURY MARIO KART 8 DELUXE THE LEGEND OF ZELDA: SKYWARD SWORD HD THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD SUPER MARIO PARTY PLANTS VS. ZOMBIES: BATTLE FOR NEIGHBORVILLE MARIO & SONIC AT THE OLYMPIC GAMES: TOKYO 2020

Nintendo 3DS

ANIMAL CROSSING: NEW LEAF – WELCOME AMIIBO THE LEGEND OF ZELDA: A LINK BETWEEN WORLDS THE LEGEND OF ZELDA: OCARINA OF TIME 3D SUPER MARIO 3D LAND YO-KAI WATCH 2: PSYCHIC SPECTERS LUIGI’S MANSION 2 HYRULE WARRIORS LEGENDS KIRBY: BATTLE ROYALE MONSTER HUNTER GENERATIONS THE LEGEND OF ZELDA: MAJORA’S MASK 3D

XBOX SERIES

HADES ASSASSIN’S CREED VALHALLA ALIENS: FIRETEAM ELITE F1 2021 NIER REPLICANT VER.1.22474487139… GREAK: MEMORIES OF AZUR RESIDENT EVIL VILLAGE MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR YAKUZA: LIKE A DRAGON SCARLET NEXUS

XBOX 360

SBK-09: SUPERBIKE WORLD CHAMPIONSHIP SEGA MEGA DRIVE ULTIMATE COLLECTION SONIC UNLEASHED RAYMAN LEGENDS MINDJACK RED DEAD REDEMPTION SONIC & ALL-STARS RACING TRANSFORMED FIFA 17 BRINK MOTOGP 08

XBOX One

GRAND THEFT AUTO V NHL 20 MARVEL’S AVENGERS MASS EFFECT LEGENDARY EDITION RED DEAD REDEMPTION 2 MAFIA: TRILOGY FORZA HORIZON 4 NBA 2K21 SNIPER: GHOST WARRIOR CONTRACTS 2 DRAGON BALL Z: KAKAROT

