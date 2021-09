Descubre los microjuegos más locos de WarioWare: Get It Together! en su nuevo tráiler

Wario y compañía regresan con una estrambótica colección de microjuegos multijugador en WarioWare: Get It Together!, el 10 de septiembre en Nintendo Switch

Todo un universo de hilarantes microjuegos llega en WarioWare: Get It Together!, que se lanza el 10 de septiembre de 2021 para Nintendo Switch. En esta ocasión, el infame desarrollador de videojuegos Wario y sus amigos han sido absorbidos por su última creación y necesitan una mano para escapar de ella. Por primera vez en la serie, los fans pueden jugar como diferentes personajes del universo WarioWare, así como disfrutar de una variedad de modos de juego: el modo historia, el popurrí y desafíos en línea. Para ver algunos de estos microjuegos rápidos y extravagantes en acción, echa un vistazo al nuevo tráiler.

Además, los más impacientes van a poder hincarle el diente de inmediato porque ya está disponible en Nintendo eShop una versión de prueba gratuita.

En esta entrega, los jugadores pueden controlar no solo a Wario sino también al resto del equipo, incluidos Jimmy T, Ashley, 9-Volt y más, dentro de cientos de sus propios microjuegos caóticos. Hay más de una docena de personajes disponibles, y cada uno cuenta con sus propias habilidades absurdas, lo que permite que cada microjuego se pueda resolver de manera diferente dependiendo del personaje elegido. Comparte los Joy-Con con un amigo para aunar fuerzas en el modo historia o disfrutad del caos desde vuestras consolas Nintendo Switch en el modo multijugador inalámbrico local. *

La sección “Popurrí” ofrece un modo de fiesta competitivo para amigos que buscan una sesión de diversión y locura en una misma consola. Es posible competir en microjuegos, así como en muchos otros desafíos divertidos, o bien cooperar con hasta cuatro jugadores. Además, los más competitivos podrán ponerse a prueba en la Copa Wario, participando en desafíos semanales que les permitirán acumular puntos y luchar para alzarse con la gloria