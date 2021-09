Desvelada la fecha de lanzamiento de THE KING OF FIGHTERS XV durante el Opening Night Live de la Gamescom 2021

Las ediciones estándar y Deluxe se lanzarán el 17 de febrero de 2022 para PlayStation®5, PlayStation®4 y Xbox Series X|S

En el día de hoy durante el Opening Night Live de la feria gamescom 2021, Koch Media, un socio editorial líder a nivel mundial y SNK CORPORATION han anunciado que el juego de lucha THE KING OF FIGHTERS XV se lanzará en PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Steam y en Epic Games Store el 17 de febrero de 2022.

Puedes ver tráiler con la fecha de lanzamiento en el siguiente vídeo:

THE KING OF FIGHTERS XV cuenta con 39 personajes, entre los que se incluye algunos populares clásicos, otros favoritos de los fans que resurgen y otros cruciales para el desarrollo de los eventos. Esta es la primera vez que los héroes de cada Saga se reúnen, por lo que es un momento imperdible en la trama de King of Fighters. La última entrega de la saga King of Fighters prosigue con el Modo Historia de la entrega anterior. Los héroes de las sagas Orochi, NESTS y Ash se han unido THE KING OF FIGHTERS XV, y esta vez, la historia lleva a un clímax explosivo.

THE KING OF FIGHTERS XV cuenta con el clásico sistema de combate por equipos 3v3, así como una serie de novedades, como el SHATTER STRIKE, una nueva mecánica que permite a los jugadores contrarrestar los ataques enemigos. Además, los Jugadores experimentarán un mejorado Modo MAX, así como el Modo MAX (Rápido), con una función de acometida que permitirá realizar combos pulsando rápidamente los botones de ataque. Todas estas características, incluidos algunos movimientos especiales renovados y vibrantes, garantizarán unos combates explosivos y una jugabilidad emocionante tanto para los jugadores nuevos como para los veteranos.

THE KING OF FIGHTERS XV soportará el juego local de 1 a 2 jugadores, así como el juego online de 2 a 8 usuarios. El juego cuenta con una amplia variedad de modos online, incluyendo las modalidades RANKED MATCH, CASUAL MATCH, ROOM MATCH y ONLINE TRAINING. También hay un nuevo modo DRAFT VS, que enfrentará al jugador a un oponente mientras intenta hacerse con su personaje favorito antes de que él lo haga. Se ha adoptado la técnica de red Rollback para una mejor experiencia online.

La galería incluirá no solo las voces de los personajes y las cinemáticas de juego de THE KING OF FIGHTERS XV, sino también un corto especial de animación, dirigido por el artista de renombre mundial Masami Obari.

Además, la nueva DJ Station cuenta con más de 300 canciones populares de toda la serie THE KING OF FIGHTERS. Los jugadores podrán incluso personalizar sus combates para que sus canciones favoritas suenen de fondo.

La campaña de reserva anticipada comienza hoy para las siguientes ediciones en PlayStation®5, PlayStation®4 y Xbox Series X|S:

Edición estándar THE KING OF FIGHTERS

Contiene el juego base (Versión física/digital): 59.99€

Edición de lanzamiento THE KING OF FIGHTERS

Incluye el juego base, el conjunto de vestimentas exclusivas para Terry “Garou: Mark of the Wolves”, únicamente disponible en formato físico: 59.99€.

Edición digital Deluxe THE KING OF FIGHTERS

Incluye el juego base con tres días de acceso anticipado, además del Pase de Equipo 1 de KOF XV (incluye los descargables Team 1 & 2 que cuentan con 3 personajes cada uno, 6 personajes en total), la exclusiva vestimenta descargable Leona “Classic Leona”, y para aquellos que compren con antelación el juego con el descargable de vestimentas para Terry “Garou: Mark of the Wolves” (Versión digital): 84.99€.

THE KING OF FIGHTERS XV se lanzará en PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Steam y en Epic Games Store el 17 de febrero de 2022.