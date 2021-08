Super Animal Royale V1.0 ha llegado a consolas gratis

Super Animal Royale V1.0 ha llegado a consolas ¡Temporada 1, mascotas, ranas, potenciadores, actualizaciones de mapas y más!

Estamos muy orgullosos no solo del juego, sino también de esta maravillosa comunidad que ha crecido a su alrededor. Somos muy afortunados de estar en esta aventura con todos ustedes. En nombre de todos los equipos de Pixile y Modus, gracias.

La v1.0 como es comienzo de un nuevo capítulo para Super Animal Royale, y una base sólida sobre la que construir. La lista de formas en que planeamos continuar evolucionando y mejorando el juego es interminable y ya estamos trabajando duro en las próximas actualizaciones (¡así que sigan recibiendo comentarios!), Pero es importante celebrar los hitos y este es uno importante. ¡Así que comencemos las celebraciones sumergiéndonos en todas las novedades de esta importante actualización v1.0!

Los aspectos interesantes

Estos son algunos de los aspectos más destacados que puede esperar cuando inicie la v1.0:

La temporada 1 llega junto con Animal Pass Archive que te permite activar temporadas anteriores que posees junto con la temporada actual (¡no más FOMO!)

Nuevas plataformas de juego cruzado: Nintendo Switch, PS4 y PS5 se unen a Xbox One y Xbox Series X | S (el emparejamiento de juego cruzado y el guardado cruzado son compatibles hoy, y las fiestas multiplataforma para dúos y escuadrones en el futuro)

Mascotas mini animales : sí, tu súper animal ahora puede tener un animal más pequeño como mascota.

Actualización del mapa : Super Animal Farm se expande para incluir Mini Ranch, un zoológico de mascotas para Mini Animales

Super ranas

Nuevos Super Powerups + cambios a los Super Powerups existentes

Colaboración Variety x SAR en septiembre para recaudar fondos para perros de asistencia para niños necesitados

Colaboración Logros de Steam

Servidor de América del Sur + idioma portugués brasileño

¡Mejoras en el controlador, mejoras en el juego, equilibrio de armas, mejoras en el rendimiento y más!

Temporada 1: Pase mundial de súper animales

El primer Animal Pass después del Early Access está inspirado en el propio Super Animal World, el parque de safari que conoces y adoras y que acogió a visitantes de todo el mundo antes de que «The Incident» lo cambiara todo. Encuentre atuendos y artículos cosméticos de muchos establecimientos excelentes de SAW, incluidos Slow Food, CRISPR Cafe y el Centro de bienvenida. ¡También hay una mascota Mini Carpincho y el gesto perfecto para celebrar la llegada de la temporada 1!

Archivo Animal Pass

La temporada actual cuesta 550 SAW Tickets para desbloquear, y ahora, con el nuevo sistema de archivo, las temporadas anteriores no desaparecerán para siempre: puede activar cualquier pase anterior que posea para avanzar en él junto con la temporada actual, o comprar un temporada anterior que te perdiste por 750 billetes SAW. ¡La XP que ganes también se aplicará a ambos pases (no se dividirá entre ellos)!

DLC del paquete de inicio de la temporada 1

La llegada de la temporada 1 también significa que tenemos un nuevo DLC Starter Pack que incluye una nueva raza Skullcat, 2 artículos cosméticos y una gran oferta en SAW Tickets (suficiente para usar en la compra del nuevo Animal Pass):

Súper Guerrero Skullcat

Traje de guerrero

Macuahuitl (arma cuerpo a cuerpo)

Los paquetes de inicio solo se pueden comprar durante su temporada, así que si estás interesado, ¡asegúrate de recogerlo antes de la temporada 2 y llegue un nuevo paquete de inicio!

Bienvenidos nuevos jugadores en Switch y PlayStation

Además de Steam, Xbox One y Xbox Series X | S, a partir de hoy podrás unirte a la lucha por furvival en Nintendo Switch, PS4 y PS5. Todas las versiones del juego admiten el emparejamiento cruzado y el guardado cruzado para que puedas llevar tu progreso contigo donde sea que juegues iniciando sesión con tu cuenta de Super Animal.

Las fiestas multiplataforma (para permitir invitar a amigos de una combinación de plataformas para que se unan a usted) aún no son compatibles, pero nos complace decir que la función está en desarrollo de forma activa, por lo que puede esperarla en una actualización futura. ! Los actualizaremos a todos tan pronto como tengamos una ETA exacta sobre cuándo llegará.

Las versiones de consola del juego se lanzarán primero en América del Norte, América del Sur y Europa, ¡pero pronto también llegarán a Asia!

Soporte de controlador mejorado

Junto con el proceso de portabilidad, también dedicamos un tiempo a perfeccionar la compatibilidad con los controladores para el juego, por lo que todos los fanáticos de los controladores pueden esperar algunas mejoras agradables: