Nueva expansión de Wasteland 3 – Anunciada la Colorado Collection

Anunciada la expansión “Cult of the Holy Detonation“ y el conjunto “Colorado Collection», El tráiler de la Gamescom desvela el estreno el 5 de octubre.

Con el primer aniversario de Wasteland 3 y la feria Gamescom a la vuelta de la esquina, inXile entertainment y Prime Matter se complacen en anunciar no solo la segunda y última expansión descargable de Wasteland 3, “Cult of the Holy Detonation”, sino también el lanzamiento de “Colorado Collection”, ambos elementos se lanzarán el 5 de octubre de 2021.

Wasteland 3: Cult of the Holy Detonation

Una detonación nuclear atascada en el tiempo, una guerra santa entre cultos mutantes y los Rangers del Desierto justo en medio.

En lo más profundo del complejo militar de la montaña Cheyenne, sectas de mutantes adoran a una deidad antigua a la que llaman la detonación sagrada: una explosión nuclear mantenida en estasis. Ya sea una deidad, un experimento científico o un milagro accidental, la energía de la detonación podría proporcionar energía a Colorado Springs durante siglos… o destruirla por completo en un instante. Las sectas enfrentadas tienen diferentes opiniones sobre quién debería honrar a su dios, y vas a tener que llegar al altar por la fuerza. Es una última misión para los Rangers en Colorado, y el desenlace va a ser explosivo, de una forma o de otra.

Durante la emisión de Xbox de Microsoft en Gamescom 2021 se mostró un nuevo tráiler de anticipo que ofrece a los jugadores una primera visión del nuevo descargable. Puedes ver el anticipo en el siguiente enlace: https://youtu.be/1vLefTFqavw

Cult of the Holy Detonation amplía la experiencia de Wasteland 3 con el complejo de la montaña Cheyenne, lleno de nuevos personajes, enemigos, encuentros de combate desafiantes, y nuevas armas y armaduras poderosas. Tu escuadrón de Rangers se pondrá a prueba como nunca en encuentros basados en objetivos que dan un toque creativo al, ya de por sí táctico, combate por turnos. Contra todo pronóstico, los Rangers tendrán que apagar reactores, despejar sistemas de ventilación y activar medidas defensivas para detener a una oleada sin fin de peligrosos mutantes y máquinas dentro del deteriorado búnker militar.

Wasteland 3: Cult of the Holy Detonation estará disponible para su descarga digital el 5 de octubre en PC, Xbox One y PS4, con un precio de venta recomendado de 6.99€.

Los miembros de Xbox Game Pass que quieran adquirir Cult of the Holy Detonation se ahorrarán un 10%.

Wasteland 3: Colorado Collection

La experiencia completa de Wasteland 3 en una gran colección. Además del galardonado RPG táctico, Wasteland 3, la Colorado Collection incluye las expansiones The Battle of Steeltown y Cult of the Holy Detonation, además de los objetos adicionales de equipo de Supervivencia en Colorado.

La Colorado Collection incluye:

• Wasteland 3

o La galardonada secuela de la franquicia Wasteland lleva a los Rangers del desierto hasta los helados páramos de Colorado para acabar con bandas, sectas y payasos psicópatas, intentando así llevar la estabilidad a una frontera más de los páramos.

• The Battle of Steeltown

o La fábrica de Steeltown se ha detenido, y con ella las entregas de máquinas y robots necesarios para la guerra de Colorado. Los Rangers deberán arreglar este problema por cualquier medio.

• Cult of the Holy Detonation

o Adéntrate en el complejo de la montaña Cheyenne para hacerte con una fuente de energía que podría convertir Colorado Springs en una utopía eléctrica… o en un cráter humeante. Los Rangers tendrán que decidir cómo solucionar esta situación radiactiva.

• Equipo de Supervivencia en Colorado

o Comienza tus aventuras con un conjunto de equipo adicional de aspecto nevado que hará tu llegada a Colorado un poco más sencilla.

Wasteland 3: The Battle of Steeltown ya disponible como contenido descargable digital en PC & consolas.