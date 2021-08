Gamescom anuncia nuevos videojuegos de Halo Infinite ,LEGO Star Wars y Marvel y el retraso de Horizon Forbidden West a 2022

Este miércoles 25 se ha celebrado el evento de inauguración Opening Night Live de la conferencia de videojuegos Gamescom, en Colonia (Alemania), en la que se ha anunciado el retraso de Horizon Forbidden West a febrero de 2022. Os dejamos su trailer.

Tras la Gamescom 2021 del martes, ayer hicimos varios anuncios más durante el gamescom Opening Night Live, presentado por Geoff Keighley. Por ejemplo anunciaron Halo Infinite.

Halo Infinite se lanzará el 8 de diciembre de 2021 en Xbox One, Xbox Series X|S, PC y Xbox Game Pass. Además, podemos confirmaros que el juego llegará con doblaje en castellano y David García volverá a interpretar al Jefe Maestro en esta nueva aventura.

Como ha anunciado Guerrilla Games, estudio propiedad de PlayStation, el nuevo videojuego de la historia de Aloy, Horizon Forbidden West, llegará el próximo 18 de febrero de 2022 a las consolas PS5 y PS4, aunque se esperaba a finales de 2021.

Asimismo, la saga Horizon recibe también novedades con el lanzamiento de un nuevo parche gratuito para Horizon Zero Dawn en PS5 con el que se puede jugarlo a 60 fotogramas por segundo (fps).

En Opening Night Live también se ha precisado la fecha de lanzamiento de Jurassic World Evolution 2, el juego inspirado en la saga cinematográfica de dinosaurios que permite al jugador crear su propio parque temático y que llegará a PC y consolas (Xbox One, Xbox Series X y S, PS4 y PS5) el 9 de noviembre.

Asimismo, el videojuego de artes marciales interactivo Sifu se lanzará el 22 de febrero de 2022 para PlayStation y PC a través de la Epic Games Store.

La inauguración de Gamescom ha sido el escenario elegido para la presentación de varios videojuegos, como ha sido el caso de Marvel’s Midnight Suns, un nuevo juego de rol táctico ambientado en el Universo Marvel.

Este videojuego protagonizado por superhéroes está desarrollado por el estudio Firaxis, autor de XCOM y propiedad de 2K, y su lanzamiento se espera en marzo de 2022.

Otra saga que ha recibido novedades ha sido LEGO Star Wars con el anuncio del videojuego LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, que se lanzará en primavera de 2022 y que estará ambientado en los sucesos de las últimas películas de la saga de ciencia ficción de Disney.

Entre el resto de anuncios, destaca una nueva entrega del videojuego de acción Saints Row (se lanzará el 25 de febrero de 2022 para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X y S y PC), los nuevos Cult of the Lamb (2022) y DokeV, la llegada de una beta abierta al multijugador New World el 9 de septiembre y nuevo contenido de Death Stranding: Director’s Cut y Call of Duty: Vanguard