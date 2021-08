NEO The World Ends with You ofrece más datos de sus mécanicas y personajes

Más detalles de las mecánicas y personajes del esperado juego de rol y acción con el videojuego NEO The World Ends with You

A menos de un mes del lanzamiento, SQUARE ENIX® ha ofrecido nuevos materiales y detalles del esperado juego de rol y acción NEO: The World Ends with You, una producción que se lanzará el 27 de julio de 2021 para PlayStation®4 y Nintendo Switch™, y en formato PC en la Epic Games Store este verano .

Entre la nueva información se incluye más datos de la historia del juego, así como detalles más pormenorizados de parte del elenco de personajes, tales como Coco, Eiji Oji, Eiru, Ken Doi, Ryoji, uno de los sistemas claves de juego, las misiones secundarias, las batallas en equipo con combates de seis personajes, la utilización de pines con increíbles poderes.

Entre los documentos adjuntos encontrarás información del juego, los modos y los personajes que no se puede publicar tal cual, pero se puede utilizar para extraer información.

La esperada continuación del RPG The World Ends with You está protagonizada por Rindo, que debe explorar el corazón de Tokio para desentrañar los secretos del siniestro Juego de los Segadores, una batalla a vida o muerte por la supervivencia en la que se ha visto obligado a participar. Hoy se ha publicado un nuevo tráiler que nos muestra, entre otras cosas, el nuevo plantel de personajes, un vistoso sistema de equipo y los combates de acción superestilizados del juego.

NEO: The World Ends with You combina el vistoso estilo de animación de las calles de Shibuya con mecánicas de juego trepidantes, una banda sonora pegadiza compuesta por Takeharu Ishimoto (THRILL Inc.) y una historia intrigante para crear una experiencia inolvidable. Los jugadores podrán explorar y disfrutar con todos los sentidos la cultura de esta frenética ciudad, derrotar a monstruos con ayuda de sus aliados en combates impactantes y completar misiones mientras descubren más sobre el Juego de los Segadores y luchan para cambiar el destino que les han impuesto.

Juega ya a la demo en PS4 y Nintendo Switch.

En la demo podrás descubrir los dos primeros días del Juego de los Segadores y conocer a Rindo, a su amigo Fret y a otros personajes que no dejarán indiferente a nadie. Tendrás la oportunidad de emprender misiones, empezar a coleccionar pines que te otorgan psicopoderes y familiarizarte con los frenéticos combates para acabar con el misterioso Ruido de formas vistosas y variadas en función de tu estilo de juego. Quienes jueguen a la demo de NEO: The World Ends with You podrán trasladar su progreso si compran el juego completo para la misma plataforma.

NEO: The World Ends with You se lanzará el 27 de julio de 2021 para PlayStation®4 y Nintendo Switch™, y también ha confirmado que habrá una versión del juego para PC disponible en la Epic Games Store este verano.

Ya se pueden reservar las versiones físicas y digitales de NEO: The World Ends with You para determinadas plataformas. Más información sobre dónde comprar el juego: https://www.theworldendswithyou.com