EA Sports ha sido hackeada. Han robado el código fuente del juego FIFA 21 y del motor Engine

El gigante de los videojuegos, EA Sports, ha sido hackeado. Se trata de un nuevo ciberataque que supone el robo de más de 780 GB de datos, incluyendo los códigos fuente del último FIFA como el motor Frostbite, el motor gráfico que da vida a videojuegos como la saga Battlefield. Hemos pensado que quizás estéis preparando contenidos al respecto y, desde Avast, nos gustaría compartir con [email protected] las declaraciones de Jan Vojtesek, investigador de malware de Avast, por si os son de ayuda.

El ataque fue recogido por primera vez por Vice este jueves y confirmado por EA a este medio, que indica que están investigando un incidente de intrusión en su red.

e filtró el código fuente del propio FIFA 21, así como el motor Frostbite, responsable de dar vida a la mayoría de los juegos de la compañía.

“Tenemos plena capacidad para aprovechar todos los servidores de EA”, informó un hacker en los foros donde dio a conocer parte de la invasión.

«Los ciberdelincuentes se aprovechan de objetivos que les proporcionen un buen retorno de la inversión por su trabajo. Por eso, muchos de ellos apuntan a grandes corporaciones y empresas conocidas para realizar ataques de ransomware y robo de datos. En este caso, FIFA 21 es un juego muy popular dentro de la franquicia con una sólida base de clientes, y esto puede ser aprovechado por los atacantes de diferentes maneras para obtener beneficios, por ejemplo vendiéndolo a la competencia o a empresas de hacking de juegos que podrían utilizar el código fuente para buscar bugs y crear herramientas de estafa, pedir un rescate, modificar el código e insertar malware para infectar a quienes lo compren pirateado.

Según los mensajes publicados en foros de hacking clandestinos, parece que los delincuentes pretenden vender la «capacidad de explotar todos los servicios de EA». El código fuente es una versión del software informático que suele ser mucho más fácil de leer y comprender que la versión final de un producto acabado, y podría utilizarse para realizar ingeniería inversa en partes del producto. El código fuente del motor podría tener un valor significativo para un desarrollador sin escrúpulos, o para aquellos que hacen códigos de trucos y hacks para los juegos»

Vice informó de que los ‘hackers’ han robado el código fuente del videojuego FIFA 21 y código del servidor de emparejamiento de este título, además del código fuente y herramientas del motor Frostbite, utilizado en juegos como Battlefield.

Los ‘hackers’ han publicitado en varios foros de Internet los 780 GB de información sustraída, que también incluye marcos de trabajo patentados por EA y paquetes de desarrollo de software (SDK), unos paquetes de código utilizados en el desarrollo de videojuegos, según ha podido conocer Vice de mano de una fuente con acceso a los foros.

Según la información recogida de los foros, los atacantes solo van a vender los datos de EA a «miembros serios y con reputación», según indicaron ellos mismos en la publicación del foro.

EA ha asegurado al medio citado que el ataque no ha comprometido los datos de los jugadores y que no consideran que exista nigún riesgo para su privacidad. Además, han afirmado que ya han realizado mejoras de seguridad y que no esperan que sus videojuegos ni su negocio sufra ninguna consecuencia.