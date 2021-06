Contempla el tráiler de lanzamiento de Chivalry 2 y descarga con antelación el juego antes de su estreno el 8 de junio en PC, PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One y Xbox Series X|S

¿Quién? :

Torn Banner Studios es un desarrollador independiente con sede en Toronto, Canadá. Tras el lanzamiento de Chivalry: Medieval Warfare, el galardonado éxito multijugador que definió el género, el equipo ha trabajado duro para crear una “verdadera secuela” con Chivalry 2 con apoyo del editor Tripwire Presents y el socio comercial de edición global en tiendas Deep Silver.

¿Qué? :

¡Ya está disponible el tráiler de lanzamiento de Chivalry 2! Puedes verlo en el siguiente enlace a YouTube y serás testigo del campo de batalla medieval definitivo en acción mientras las espadas chocan contra los escudos en un combate a gran escala para hasta 64 jugadores. Chivalry 2 se lanzará el 8 de junio de 2021 para PC (a través Epic Games Store), los sistemas de entretenimiento PlayStation®4 y PlayStation®5, la familia de dispositivos Xbox One, y los sistemas de consolas Xbox Series X|S. El juego estará disponible para su predescarga e instalación el domingo 6 de junio a las 17 horas para todas las plataformas.

Para los Jugadores que buscan una experiencia mejorada de Chivalry 2 en PC, el editor Tripwire Presents se complace en anunciar que Chivalry 2 estará disponible en la plataforma de juegos en la nube GeForce NOW en el lanzamiento. GeForce NOW es el servicio de juegos en la nube abierto de NVIDIA que aprovecha el floreciente ecosistema de juegos para PC que se mueven con GPUs de NVIDIA. Jugar a juegos de PC en GeForce NOW permite a los miembros un acceso instantáneo y utiliza los controladores Game Ready para obtener el mejor rendimiento. Incluso los usuarios con un hardware poco potente pueden ahora jugar con la increíble calidad de GeForce. Para más detalles GeForce NOW, visita la página web oficial.

¿Cuándo? :

La predescarga anticipada de Chivalry 2 para PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One y Xbox Series X|S comenzará el domingo 6 de junio a las 17 horas.

La predescarga de Chivalry 2 para PC (a través the Epic Games Store) comenzará el martes 8 de junio a las 16:30 horas aproximadamente.

El lanzamiento global de Chivalry 2 para todas las plataformas será el 8 de junio a las 17 horas aproximadamente.

Los servidores de juego de Chivalry 2 estarán disponibles online y activos con el lanzamiento el martes 8 de junio a las 17 horas aproximadamente.

*Los servidores online no estarán activos hasta el día de lanzamiento.

Formatos: PS4 / Xbox One / PC

Desarrollador / Editor: Torn Banner Studios/ Tripwire Interactive

Género: acción

Idioma: tbc

Lanzamiento: 8 de junio de 2021

PEGI: +18

PVPr: 34,99 €

Web oficial: https://chivalry2.com/