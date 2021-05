La galardonada aventura Leisure Suit Larry – Wet Dreams Dry Twice ya disponible en consolas.

La longeva franquicia clásica muestra al adorable perdedor Larry Laffer buscando el amor… una vez más… en Nintendo Switch, Xbox One y PlayStation 4

¡El príncipe azul del poliéster favorito de todos lleva su búsqueda del amor al salón de casa! Leisure Suit Larry – Wet Dreams Dry Twice, la última y galardonada entrega de la popular serie de aventuras point-and-click ya está disponible Nintendo Switch, Xbox One y PlayStation 4! El editor Assemble Entertainment y el desarrollador CrazyBunch han dado rienda suelta a la última búsqueda de compañía del entrañable Lothario en las consolas después de que la versión de PC obtuviera el galardón de “Mejor aventura clásica de 2020” en los premios Adventure Game of the Year (AGOTY). Desde la comodidad del salón de casa hasta tu viaje matinal en el metro, nunca ha habido un mejor momento para sumergirte en el mundo de Larry y contemplar por qué los jugadores han estado disfrutando de sus escapadas durante las últimas cuatro décadas.

Puedes ver el tráiler de lanzamiento de Leisure Suit Larry – Wet Dreams Dry Twice en consolas:

Después de varios años infructuosos de jugar “su juego” con su característico “carisma” sobre legiones de encantadoras damas, el legendario señor del amor, Larry Laffer, está finalmente listo para establecerse en una tranquila vida de felicidad doméstica. Después de las aventuras del primer juego, Wet Dreams Don’t Dry, nuestro héroe, un enfermo del corazón, se encuentra varado en Cancún tras conocer a la única dama que podía convencerle para que por fin dejara atrás la vida de soltero. Solo hay un problema, Faith, la chica que le robó el corazón a Larry, que ha desaparecido entre las numerosas islas del paraíso de Kalau’a.

“Los usuarios han disfrutado de la reciente aventura de Larry en PC y estamos emocionados de abrir esta experiencia a los usuarios de Nintendo Switch, Xbox One y PlayStation 4” ha afirmado Stefan Marcinek CEO de Assemble Entertainment. “Es un juego divertido y encantador que resulta perfecto para disfrutar en el salón de casa o de camino al trabajo con tu consola portátil, así que no importa la plataforma elegida, ¡Larry está listo para salir!”.

En Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice, los jugadores tendrán que guiar a nuestro valiente protagonista a través de más de 50 hermosas localizaciones dibujadas a mano, conociendo a divertidísimos personajes algunos nuevos y otros viejos conocidos, resolviendo descarados y, a veces, astutos puzles por el camino. Tras la positiva recepción de la versión en Steam y el éxito de la versión en PC, los casanovas de consola pueden unirse a la aventura y comprobar por qué los fans y los entusiastas de las aventuras point-and-click llevan casi 35 años siguiendo las desventuras de Larry.

Características clave:

Optimizado para maximizar los niveles de amor: el equipo de CrazyBunch ha trabajado duro perfeccionando el juego para ofrecer una experiencia en consolas más fluida y agradable, proporcionando a los usuarios de Nintendo Switch, Xbox One y PlayStation 4 la mejor versión posible del título.

el equipo de CrazyBunch ha trabajado duro perfeccionando el juego para ofrecer una experiencia en consolas más fluida y agradable, proporcionando a los usuarios de Nintendo Switch, Xbox One y PlayStation 4 la mejor versión posible del título. ¿Quién no ama a Larry?: Wet Dreams Dry Twice aporta el humor descarado, los juegos de palabras descarnados y las insinuaciones a veces descaradas que buscan los fans de la serie, junto con la jugabilidad de estilo Point-and-Click, un apartado artístico precioso y un doblaje brillante.

aporta el humor descarado, los juegos de palabras descarnados y las insinuaciones a veces descaradas que buscan los fans de la serie, junto con la jugabilidad de estilo Point-and-Click, un apartado artístico precioso y un doblaje brillante. Pueda resistirlo todo salvo la tentación: aunque Larry esta oficialmente enamorado, tendrá que evitar caer en las artimañas de más de 40 personajes únicos y entrañables algunos de su pasado y otros totalmente nuevos.

Editado por Assemble Entertainment y desarrollador por Crazybunch, Leisure Suit Larry – Wet Dreams Dry Twice ya está disponible en PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Las versiones físicas para PlayStation 4 y Switch ya disponibles con un precio de venta recomendado de 39.99€. Los usuarios también pueden adquirir las versiones para Windows PC y Mac a través de Steam y GOG con un pvpr de 34.99 €.

Assemble Entertainment se ha asociado de nuevo con la organización benéfica ShareTheMeal para lanzar la edición del juego Save the World (44.99€). Cada compra garantiza dos comidas para niños hambrientos de todo el mundo. Para saber más por favor visita el sitio web oficial.