Se muestra jugabilidad total en el último tráiler de Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Sé testigo de la evolución de la franquicia de francotiradores en primera persona más vendida en este vídeo explicativo de juego

Falta menos de un mes para el lanzamiento de la última entrega de la franquicia francotirador en primera persona más vendida y CI Games se complace en mostrar la completa experiencia de juego que ofrece con el último tráiler de presentación. El vídeo muestra en profundidad la variedad de estilos de juego disponibles en Sniper Ghost Warrior Contracts 2, entre los que se incluyen mapas de corte sandbox, armas personalizables y, por supuesto, su nueva y brillante característica: el estilo francotirador de alcance extremo a más 1000 metros de distancia.

Pero además de la nueva longitud, el título promete llevar la franquicia hacia nuevas cotas como la entrega más impresionante en términos visuales hasta ahora, con su lanzamiento el 4 de junio de 2021 para Xbox Series X/S, Xbox One, PS4 y PC. Todas las ediciones de PS4 del juego llegarán con una actualización digital gratuita para la versión PS5 que a finales de año.

Trailer Sniper Ghost Warrior Contracts 2 Gameplay Overview

La jugabilidad total se muestra en el nuevo tráiler de Sniper Ghost Warrior Contracts 2

El tráiler de presentación del juego cuenta con la poderosa voz narrativa de nada menos que Abubakar Salim, un actor consagrado que se está convirtiendo rápidamente en un pilar del entretenimiento. Salim puso la voz de Rokhan en World of Warcraft: Battle for Azeroth (2018), al protagonista Bayek, en Assassin’s Creed Origins (2017), y también contribuyó en la última entrega Assassin’s Creed Valhalla (2020). Más recientemente, protagonizó la aclamada serie de ciencia ficción de Ridley Scott, Raised by Wolves (2020).

Ya está en marcha la campaña de reserva anticipada de Sniper Ghost Warrior Contracts 2 en tiendas para PlayStation y Xbox; los usuarios de PC pueden reservar el juego con antelación en Steam. Los enlaces tanto de las versiones físicas como digitales los puedes encontrar en la página oficial de SGWC 2. Todo los que reserven el juego con antelación recibirán las siguientes elementos exclusivos de forma gratuita:

Marcus Tactical : un rifle francotirador liguero de gran estabilidad

: un rifle francotirador liguero de gran estabilidad Pistola FFF-45 ACP Luring : un arma de mano con munición especial de atracción

: un arma de mano con munición especial de atracción Rock AS100 : una escopeta con cargador de castigo, que dispara perdigones o balas

: una escopeta con cargador de castigo, que dispara perdigones o balas Skin de servidores azul

Skin de rayas de advertencia

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 está ambientado en Kuamar, un escenario original ambientado en el Oriente Medio actual, enclavado entre las fronteras libanesa y siria. los jugadores toman el papel de Raven, un francotirador asesino a sueldo, para intentar acabar con la brutal dictadura de la presidenta Bibi Rashida y su esposo, Omar Al-Bakr. Contracts 2 lleva al siguiente nivel el diseño sandbox del primer juego con francotiradores de alcance extremo, añadiendo a la variedad de objetivos que los jugadores abordarán y volverán a visitar utilizando armas realistas, artilugios y habilidades con las mejoras desbloqueables.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 apunta a establecer nuevas cotas para la franquicia de francotiradores en primera persona más vendida de todos los tiempos con su lanzamiento el 4 de junio de 2021 para Xbox Series X/S, Xbox One, PS4 y PC con un precio de venta recomendado de 39,99€. La versión de PS5 llegará más adelante en el año, pero los jugadores de PS5 no necesitan esperar, ya que todas las ediciones del juego para PS4 llega con una actualización digital gratuita para la versión de nueva generación tras su lanzamiento a finales de este año.

Para más información acerca de Sniper Ghost Warrior Contracts 2, dirígete a www.SniperGhostWarriorContracts2.com