El 47% de los españoles teme dejar su casa sola este verano por miedo al robo, según ADT

ADT, la unidad de negocio residencial de Johnson Controls Building Technologies & Solutions, ha anunciado la segunda parte de su estudio 'Seguridad Residencial en la era post-Covid-19' para analizar las necesidades y desafíos del usuario residencial español ante el inicio del verano 2021.

Ahora que la época de estival se acerca y el Estado de Alarma ha llegado a su fin, muchos españoles se sienten preocupados a la hora de abandonar sus casas para irse de vacaciones o descansar en sus segundas residencias. Según el estudio de ADT, el 47% de los españoles están muy preocupados por dejar desocupado su hogar este verano por miedo a que entren a robar en sus casas, frente a un 40% al que esta situación le preocupa 'algo'. Por el contrario, un 7% de los encuestados no se sienten preocupados frente a esta situación y al 6% ni le afecta ni piensa en ello.

La amenaza de la ocupación en segundas residencias

Este verano en el que se desconoce todavía si se va a poder acudir a las segundas residencias debido a las restricciones sanitarias, el 50% de los encuestados considera la okupación como la mayor amenaza para este tipo de viviendas. Para el 33% supone una preocupación, pero no le quita el sueño, frente al 7% y el 10% que no había pensado en ello y no le preocupa en absoluto.

El estudio también muestra que casi 1 de cada 3 encuestados conoce a alguien de su entorno que ha sufrido un robo en su hogar en los últimos meses. Por otro lado, 1 de cada 5 encuestados conoce a alguien cercano al que le han allanado su segunda residencia en los últimos tiempos. Además, los datos muestran como el 77% cree que la pandemia ha hecho más importante que nunca contar con un sistema de alarma en el hogar.

Central Receptora de Alarmas, la medida favorita de los españoles para combatir el robo

De todos los beneficios que está aportando la tecnología a la seguridad de los hogares, el estudio de ADT arroja que para el 70% de los españoles contar con una Central Receptora que, en caso de alarma, visualice y monitorice el hogar las 24 horas del día, es la medida más efectiva frente al robo y la ocupación.

Por otro lado, el 11% prefiere poder ver en su smartphone todo lo que pasa en su casa a través de video en streaming y un 10% poder contar con detectores de imagen y movimiento para capturar al instante las imágenes del intruso al momento. Mientras que el 9% prefiere que su sistema le alerte cuando la alarma se conecta o desconecta fuera de horarios establecidos por él, o cuando no está en casa.

"Este verano, igual que pasó en 2020, va a ser una época crítica para la seguridad del hogar y el pequeño negocio español. En ADT hemos podido observar como el miedo al robo y la preocupación frente a la ocupación se han convertido en los factores de compra más importantes para el usuario español", según palabras de José González Osma, director de la Unidad de Negocio Residencial de Johnson Controls. "Gracias a nuestra Central Receptora de Alarmas de ADT garantizamos el control y la atención a nuestros clientes por parte de un equipo altamente profesional y conectado 24h con los cuerpos de seguridad del Estado y servicios de emergencias".

Para hacer frente a este verano de incertidumbre, ADT pone al alcance de sus clientes Smart Security, una solución que permite un control total del hogar o negocio desde cualquier lugar gracias a la nueva app ADT Smart Security para Smartphone o Tablet.

Como colofón a esta solución ultra-conectada, Smart Security cuenta con conexión a la Central Receptora de Alarmas ADT, la central más tecnológica del mercado que está avalada por las exigentes certificaciones de alarmas EN50518, ISO 27001, ISO 22301 y TIA-942, y cuya efectividad cumple con los más altos estándares del sector, proporcionando un nivel de seguridad real y sin precedentes en una solución de este tipo. La conexión garantiza el control y la atención por parte de un equipo altamente profesional y conectado 24h con los cuerpos de seguridad del Estado y servicios de emergencias, facilitando una respuesta inmediata y eficaz en caso de incidencia.

A través de la gestión de la seguridad, el hogar o negocio está protegido 24/7 desde cualquier lugar y momento, ofreciendo la opción de recibir un vídeo en la app cuando alguien llega a casa –desde los niños hasta el personal doméstico o la entrega de paquetería- que aporta tranquilidad al usuario y hace del hogar un lugar más inteligente.

