Análisis de Outriders

QUARE ENIX® tiene el placer de anunciar que ya está disponible OUTRIDERS™, el intenso juego de rol y disparos obra de People Can Fly® (los desarrolladores de Gears of War: Judgment y BULLETSTORM®) junto a Square Enix External Studios (responsables de JUST CAUSE® y SLEEPING DOGS®).

OUTRIDERS es un brutal juego de rol y disparos ambientado en un original y oscuro mundo de ciencia ficción. Mientras los últimos retazos de la humanidad perecen en las trincheras del salvaje e inclemente mundo de Enoch, tú despiertas siendo uno de los últimos Outriders y una Mutación con unos poderes increíbles. Emprende una aventura épica por un planeta hostil en el que todo ha hiperevolucionado para matarte. Elige entre cuatro clases distintas y aprovecha las amplias y flexibles opciones de personalización para crear tu propio estilo de juego, colecciona armas y equipo de lo más impactante y retorcido, y domina poderes superdestructivos. Demuestra tu agresividad, mata para curarte y enfréntate al enemigo en solitario o con hasta tres jugadores en el modo cooperativo mientras exploras lo desconocido en una campaña con una historia épica.

Análisis Outriders. Un shooter RPG divertido que ya hemos jugado muchas veces (PS5, Xbox One, PS4, PC, Xbox Series X/S)

Es un shooter de coberturas en tercera persona con elementos RPG y cooperativo online para tres jugadores que, ante todo, hemos disfrutado mucho

Non hace recordar a tres juegos. Gears of War, Borderlands y Doom Eternal. Como te puedes imaginar nos ha gustado mucho.

Tiene una jugabilidad muy buena. Es muy importante el posicionamiento y mantenerse a cubierto para restaurar automáticamente parte de la vida. Debemos estar atento a francotiradores, los magos y otros enemigos poderosos que nos acechan.

Además podemos jugar toda la experiencia en solitario es divertido jugarlo con otras tres personas.

Hay cuatro clases de personajkes (Piromante, Devastador, Ilusionista y Tecnomante) con ocho habilidades cada una muy diferenciada.

El frenetismo del juego nos recuerda al Doom Eternal. El juego nos incita a ser agresivos para curarnos. Dependiendo del personaje jugaremos diferente. Por ejemplo el Tecnomante se cura todo el daño que haga él o las torretas que pone, el Piromante se cura al matar a los enemigos marcados con sus habilidades de fuego, El Ilusionista, se cura al matar enemigos a corta distancia y se cura más cuantos más adversarios haya cerca. La vida baja constantemente porque los enemigos no paran de tirarnos granadas, lanzarnos magias, etc.

Outriders no es ni Destiny, ni Doom ni Gears. No llega al nivel de Destiny pero tampoco lo busca. Tampoco es mi querido Doom con armas espectaculares o el Gears, pero la mezcla es muy divertida.

La historia principal, que puede completarse en unas 16-18 horas, se ve completada por un puñado de misiones secundarias

En lo técnico, Outriders es bueno, pero se nota que es un juego intergeneracional. Las texturas y efectos no llegan a aprovechar toda la potencia de la PS5. Pero si sorprende en los enfrentamientos repletos de explosiones y efectos y que se juego perfectamente a 60 fotogramas por segundo estables. Las escenas cinematográficas le falta un poco de pulido, pero la sensación es buena. Nada que no hayamos visto.

La banda sonora cumple para favorecer la inmersión. El doblaje al español se agradece y está a muy buen nivel.

En resumen Outriders es un shooter RPG en tercera persona de coberturas que recoge muchos elementos vistos en otros videojuegos fácilmente identificables y hace una mezcla interesante. Quienes adoren el género se encontrarán con un título muy divertido. No llega al sobresaliente, pero es un juego muy notable.

«Tenemos muchísimas ganas de que la gente pueda explorar por fin el juego en el que hemos estado trabajando durante los últimos cinco años», afirma Bartosz Kmita, director creativo en People Can Fly. «Con OUTRIDERS hemos hecho el juego al que siempre hemos querido jugar. Llegar hasta aquí ha sido toda una aventura, pero con suerte esto será solo el principio de algo genial. ¡Me muero de ganas de veros en Enoch!» «Recuerdo que la idea original para OUTRIDERS me intrigó de inmediato. Desde entonces, nuestro estudio en Londres ha colaborado con el equipo de gran talento de People Can Fly en todos los aspectos del juego y del desarrollo de la franquicia», afirma Jon Brooke, codirector del estudio en Square Enix External Studios. «Nuestra visión colectiva era la de una aventura épica y oscura de ciencia ficción con la profundidad de un juego de rol y la intensidad de un título de disparos, algo que desafíe las convenciones del género y proporcione una experiencia completa desde el primer día, y ha sido un placer llevarlo a cabo».

OUTRIDERS ya está disponible en PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, y Steam, Epic Games Store y GeForce NOW para PC, además de Google Stadia

