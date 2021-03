5 juegos onlines para pasar una tarde divertida

Ahora más que nunca, se puede decir que solo los tontos se aburren. Esto lo digo porque el internet ofrece una basta gama de posibilidades para pasar un buen rato. Desde ver una película en línea hasta jugar un juego. Las opciones son infinitas, no existen ya más excusas para decir que se está aburrido. Hoy te presentamos 5 juegos en línea para pasar un día, tarde o semana divertida y que se te pase de la major forma posible. Lo único que necesitas es una computadora, tablet o celular y una conexión estable a internet. Todo lo demás dependerá de ti.

¿Recuerdas el tetris? Ese juego de figuritas de colores y tamaños diferentes en el que tienes que acomodarlas para formar una línea y ganar puntos. Bueno, este juego originalmente era exclusivo de videojuegos y consolas, es decir tenías que tener una o la otra para poder jugar. La buena noticia es que hoy existen en internet un sinfín de sitios web en los que puedes jugar tetris de manera gratuita. Sí, lo escuchaste bien. Gratuita. Una de las grandes ventajas del tetris es que es un juego que se puede jugar de manera independiente, es decir, no es necesario tener otros jugadores. El único contrincante eres tú. Así que puedes poner a prueba tus propias metas y seguir ganando más puntos después de cada jugada. Otro juego interesante es el fútbol soccer. Este juego que es popular en todo el mundo y que tiene millones de fanáticos tiene también su versión en línea. Al principio el fútbol soccer se popularizó cuando se lanzaron las consolas de video y cientos de fanáticos podían experimentar lo que experimenta un jugador profesional y competir contra otros equipos y países. Hoy también se puede encontrar una versión en línea en la que puedes jugar en tiempo real con otros jugadores. Suena interesante ¿no? Pues no esperes más y pon en práctica tus habilidades deportivas. Entre los juegos más emocionantes se encuentra el clásico juego de casino de la ruleta. La emoción si cae en rojo o negro y además adivinar el número no se puede explicar. Es como si estuvieras en un casino físico, pero desde la comodidad de tu propia casa. En años recientes los casinos en línea se han popularizado enormemente hasta convertirse en una de las industrias más rentables que existen el día de hoy. Cada día son más los jugadores que pueden experimentar la adrenalina de los juegos de azar. Incluso tiene la opción de apostar en línea. Existen miles de casinos en línea que te dan la posibilidad de jugar todos los juegos que encontrarías en un casino regular. ¡Las maravillas del internet!

Otro juego excitante que puedes encontrar en su versión en línea es el Monopoly. Aunque no lo creas, este juego tiene varias versiones y es casi como jugarlo en casa con tu familia y amigos. La ventaja es que aquí no necesitas otros jugadores. Existen varias modalidades de juego, puedes jugar contra la computadora o contra otros jugadores que se encuentren conectados en ese momento. Suena divertido ¿no? Y finalmente, si lo que quieres es poner en práctica la agilidad mental entonces lo que necesitas son los famosos “brain games”, en pocas palabras, son acertijos mentales que puedes hacer todos los días para poner en práctica la memoria entre otras cosas. Existen un montón de aplicaciones que puedes descargar a tu celular o tableta, y también existen la versión en línea. Así que ahí lo tienes, 5 opciones de juegos en línea para que pases un rato de diversión en tu tiempo libre.