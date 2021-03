La batalla entre plantas y muertos vivientes aflora en Nintendo Switch con Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville Edición Completa, ya disponible

Lánzate a recorrer Terra para desbloquear cientos de cosméticos dentro del videojuego y mucho más en este enfrentamiento botánico en sus modos online u offline

¡Hora de liarla planta! PopCap Vancouver, un estudio de Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA), ha lanzado Plants vs. Zombies: Battle for Neighborvile™ Edición Completa en Nintendo Switch™, llevando el enfrentamiento de Neighborville entre la flora y los muertos vivientes a aún más jugadores en este alocado shooter. Plants vs. Zombies: Battle for Neighborvile Edición Completa incluye todos los personajes y contenidos de las ediciones estándar de PlayStation, Xbox y PC, así como 12 mapas de premio y contenido posterior al lanzamiento, directamente a través del juego offline u online. Plants vs. Zombies: Battle for Neighborvile Complete Edition es el primer título de EA que aprovecha las capacidades del motor Frostbite™ en Nintendo Switch, optimizando la experiencia visual y de audio especialmente diseñado para la plataforma. El motor Frostbite también se ha actualizado para que sea compatible con las características específicas de Nintendo Switch, como los controles de movimiento y la entrada de la pantalla táctil, lo que crea una experiencia completamente fluida, ya sea en el modo TV, en el modo portátil o en el modo de mesa.

«Nuestros fans han estado pidiendo un juego de Plants vs. Zombies en Nintendo Switch y estamos contentos de que finalmente podamos ofrecérselo con la Edición Completa«, destaca Melvin Teo, productor de PopCap Vancouver. «Las actualizaciones que hemos realizado en el juego y en los controles hacen que la experiencia sea fantástica, y ahora los jugadores de Nintendo pueden unirse a la divertida, extravagante y humorística jugabilidad, tanto si están en movimiento como si están conectados a una pantalla grande. Garantizamos que la batalla entre la flora y los muertos vivientes les mantendrá enganchados durante horas«.

En Plants vs. Zombies: Battle for Neighborvile Edición Completa, los jugadores se embarcan en excéntricas misiones para derrotar a épicos jefes, recoger impresionantes medallas y desbloquear peligrosos y magníficos trajes. Además, podrán acceder a los 23 personajes totalmente personalizables, incluyendo una clase de juego en equipo para cada facción, y a todos los objetos cosméticos lanzados, que ahora disponibles como desbloqueables en el videojuego, sin necesidad de pasar por la tienda o moneda premium. En Plants vs. Zombies: Battle for Neighborvile Edición Completa los jugadores podrán jugar sin conexión, o evaporar a sus oponentes, explotar bombas gnomo y rebotar en el pringue rosa con tres amigos o en una sesión multijugador 8v8, utilizando los controles de movimiento de Nintendo Switch para apuntar, con una gama completa de ajustes para personalizar a su estilo de juego.

Co-desarrollado por PopCap Vancouver y QLOC S.A., Plants vs. Zombies: Battle for Neighborvile Edición Completa ya está disponible por 40,99 € en Nintendo Switch.

Para acceder a los recursos de Plants vs. Zombies: Battle for Neighborvile Edición Completa, visita: EAPressPortal.com.