Juegos retrocompatibles aumentan sus fotogramas por segundo (“FPS Boost”) en Xbox Series X|S

Cuando estábamos diseñando Xbox Series X | S, sabíamos que queríamos continuar con nuestro compromiso con la compatibilidad que comenzamos en 2015, permitiendo a los jugadores jugar sus títulos favoritos de generaciones pasadas en las nuevas consolas. Casi todos los títulos se benefician de las funciones de próxima generación, como tiempos de carga más rápidos y la capacidad de reanudación rápida. Luego, el equipo dio un paso más; agregando mejoras a muchos de nuestros juegos más jugados para que se vean, se sientan y jueguen mejor que nunca.

Como detallamos en octubre, con el aumento de CPU, GPU y memoria de nuestras nuevas consolas, todos sus juegos existentes se ven y juegan mejor. Con ciertos títulos, podemos hacer que la experiencia sea aún mejor, todo sin trabajo requerido por el desarrollador y sin necesidad de actualización por parte del jugador. Con ese fin, el equipo de compatibilidad con versiones anteriores ha desarrollado FPS Boost, que emplea una variedad de nuevos métodos para casi duplicar (y en algunos casos, cuadriplicar) la velocidad de fotogramas original en títulos seleccionados. Las tasas de fotogramas más altas y constantes hacen que los juegos sean visualmente más fluidos, lo que resulta en un juego más inmersivo. Nos asociamos estrechamente con los desarrolladores para mejorar la experiencia manteniendo la intención original del juego. Y aunque no es aplicable a todos los juegos,

Nos complace anunciar la primera variedad de títulos compatibles con versiones anteriores que admitirán FPS Boost (disponible a partir de hoy): Far Cry 4, New Super Lucky’s Tale , Sniper Elite 4, UFC 4 y Watch Dogs 2 . Elegimos esta colección inicial de títulos no solo porque son populares entre los fanáticos, sino para resaltar varias formas diferentes en las que FPS Boost puede mejorar su experiencia. Por ejemplo, New Super Lucky’s Tale ahora puede ejecutar hasta 120 cuadros por segundo (fps) y UFC 4 ofrece un rendimiento de velocidad de cuadros mejorado específicamente en Xbox Series S y ahora puede ejecutarse a 60 fps.

Este es solo el comienzo. Pronto anunciaremos y lanzaremos más títulos con FPS Boost, y también lanzaremos nuevos íconos de menú y configuraciones del sistema en una próxima actualización del sistema. A partir de esta primavera, puedes ir a la sección «Administrar juego» para cualquier título, donde se te presentará un nuevo botón «Opciones de compatibilidad» que te permitirá activar o desactivar FPS Boost (así como Auto HDR). . También habrá un nuevo indicador que le informará cuándo se está ejecutando un juego con FPS Boost cada vez que presione el botón Xbox en su controlador. Tú decides cómo quieres jugar tus juegos favoritos, ya sea en su forma original o con FPS Boost.

Y FPS Boost no solo beneficia a los jugadores que poseen estos títulos; te alegrará saber que muchos de estos próximos juegos de FPS Boost estarán disponibles en Xbox Game Pass. A partir de este lanzamiento inicial de actualizaciones, New Super Lucky’s Tale y Sniper Elite 4 están disponibles actualmente con Xbox Game Pass. Estamos muy emocionados de que los fanáticos experimenten FPS Boost y, en los próximos meses, anunciaremos más y más juegos que admitan esta función.

En Xbox, creemos que sus inversiones en juegos deberían acompañarlo, por lo que hemos presentado miles de juegos de cuatro generaciones para que se vean y jueguen mejor que nunca en Xbox Series X | S. No podemos esperar a que todos ustedes den una vuelta a estos títulos y revelen más juegos de FPS Boost muy pronto.