The Last of Us Parte II rebaja su precio a 29,99€ hasta el 2 de marzo

The Last of Us Parte II rebaja su precio a 29,99€ hasta el 2 de marzo. Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que The Last of Us Parte II, el videojuego desarrollado por el prestigioso estudio californiano Naughty Dog, y ganador de más de 250 premios a Juego del Año, contará con un nuevo precio rebajado de 29,99€ hasta el próximo 2 de marzo. Este descuento, disponible para la edición Estándar y en físico del título, estará disponible en exclusiva en los puntos de venta habituales*.

Además de muchos otros galardones, The Last of Us Parte II, el popular videojuego que narra las aventuras de Ellie, su ya icónica protagonista, se convirtió recientemente en el videojuego más premiado en la historia de The Game Awards al alzarse con siete estatuillas, incluyendo Mejor Juego del Año, en la reciente gala de los The Game Awards 2020. Además, también se proclamó como el gran triunfador en los Golden Joystick Awards 2020 al recibir cinco estatuillas.