Las grandes novedades de Nintendo viajarán del E3 de Los Ángeles a Gamepolis Málaga

Los asistentes podrán probar también en primicia otros juegos de Nintendo Switch previstos para lanzamiento en los próximos meses, como The Legend of Zelda: Link’s Awakening o Luigi’s Mansion 3.

Madrid – Nintendo renueva su apuesta por la feria de videojuegos de referencia, Gamepolis, que se celebrará entre los días 19 y 21 de julio en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, confirmando el patrocinio de su séptima edición con los esperados videojuegos de Nintendo Switch Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Se trata de una cita indispensable para los fans de los videojuegos y, por eso, la compañía volverá a llevar a Málaga, en primicia, las novedades anunciadas en la pasada feria E3 de Los Ángeles, la más importante del sector a nivel mundial. Así, los asistentes a la séptima edición de Gamepolis podrán probar, por primera vez en España, tanto Pokémon Espada y Pokémon Escudo, como otras de las grandes novedades que la compañía tiene previsto lanzar este otoño, entre ellas, Luigi’s Mansion 3 o The Legend of Zelda: Link’s Awakening.

Además de presentar las grandes novedades del E3, en su stand de más de 750 metros cuadrados, los asistentes a Gamepolis podrán probar más de 20 títulos diferentes, que estarán repartidos entre 60 puestos de juego. Entre los más destacados, se incluyen, además de los ya mencionados, Mario & Sonic en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que llega directo desde Los Ángeles, y MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order.

Quien todavía no haya probado las últimas novedades de Nintendo Switch, también tendrá la oportunidad de hacerlo en Gamepolis con Super Mario Maker 2., Marvel Ultimate Alliance 3, Fire Emblem: Three Houses, New Super Mario Bros. U Deluxe, y los juegos con mejores puntuaciones de la crítica internacional como Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Party, New Super Mario Bros. U Deluxe y The Legend of Zelda: Breath of the Wild, cuya secuela ha sido anunciada en el E3 de Los Ángeles.

Pero la presencia de Nintendo en Gamepolis no se quedará ahí. Los fans de las competiciones tendrán motivos más que de sobra para visitar el stand de Gamepolis este año. Allí tendrán lugar diferentes actividades en los que los asistentes podrán apuntarse y participar para hacerse con grandes premios demostrando que son los mejores, pero también se podrá disfrutar de lagran final de la segunda edición de Splatfun. Los mejores jugadores de Splatoon 2 llevan desde abril participando en intensas batallas de tinta por equipos capitaneados por diferentes YouTubers, y esta competición celebrará su gran final en Gamepolis, donde los equipos de NintenDúo y Bl3sSuR se verán las caras.

Por último, los juegos independientes, esos que nacen de grandes ideas con no tan grandes presupuestos, también tendrán su lugar en el espacio de Nintendo en Gamepolis. Así, se podrán probar juegos con sello español como Gris o Coral, así como éxitos internacionales comoCuphead, My friend Pedro, Unruly Heroes, Slay the Spire, Katana Zero, Mechtermination Force, Hollow Knight o Gato Roboto.

Además, con motivo de la ‘Semana del Videojuego’ de Málaga, Nintendo llevará del 14 al 16 de julio su #SwitchPartyTour para que niños y mayores lo pasen en gran en 47 puestos de juego con distintas opciones pensadas para toda la familia. Y por si fuera poco, los viandantes podrán disfrutar en la céntrica calle Larios desde el 12 de julio de una exposición con todos los Pokémon iniciales de la saga principal de la famosa franquicia.

