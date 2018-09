Disponible Beta Privada de Blackoutpara Call of Duty: Black Ops 4 en PS4. A partir de hoy, los fans pueden disfrutar de su primera experiencia en el nuevo modo Battle Royale de Black Ops 4, Blackout.

Todo un acontecimiento en el universo Black Ops, Blackout ofrece un gameplay con la identidad de Call of Duty, en entornos y con personajes ya conocidos por los fans de la sub-franquicia.

Madrid – Black Ops vuelve a la vida con más fuerza que nunca, gracias a la Beta Privada de Blackoutpara Call of Duty: Black Ops 4, que comienza hoy, primero en PlayStation 4. La comunidad de Call of Duty tendrá su primera sesión de juego con el nuevo modo de Black Ops 4, Blackout, que transportará a los jugadores a una experiencia Battle Royale en la que solo puede quedar un jugador en pie, con el estilo único de Call of Duty: Black Ops. Un acontecimiento en la serie Black Ops, Blackout incluye los personajes favoritos de los fans, armas y partes reconocibles de niveles clásicos, todo ello en el mapa más grande en la historia de la franquicia, complementado con vehículos terrestres, marítimos y aéreos. La Beta Privada aportará comentarios y datos muy valiosos de los usuarios tanto a Activision como al desarrollador Treyarch, que se preparan para lanzar el título Call of Duty más profundo y atractivo jamás creado, el próximo 12 de octubre.

“La Beta de Blackout es solo el comienzo de un largo viaje, que planeamos llevar a cabo con nuestros fans”, ha mencionado Dan Bunting, Co-Director de Treyarch. “Vamos a apoyar a Blackout a largo plazo; además, existe una historia tan rica con Black Ops, que vamos a poder actualizar y evolucionar continuamente Blackout para mantenerlo fresco y divertido para la comunidad. Es un verdadero acontecimiento en Black Ops en todos los sentidos, que nuestra comunidad pueda disfrutar de este nuevo modo de juego antes del lanzamiento es vital. Estamos ansiosos por ver y escuchar los comentarios de los jugadores, mientras prueban lo que viene en octubre “.

El horario de la Beta Privada de Blackout* es el siguiente:

PlayStation 4: Lunes, 10 de septiembre a las 19:00 horas – Lunes, 17 de septiembre a las 19:00 horas (PlayStation 4)

Xbox One y PC**: Viernes, 14 de septiembre a las 19:00 horas – Lunes, 17 de septiembre a las 19:00 horas (Xbox One, PC) Sábado, 15 de septiembre, a las 19:00 horas – Lunes, 17 de septiembre a las 19:00 horas. (Beta Abierta de PC)



“El esfuerzo de desarrollo que hay detrás de Blackout ha sido un reto extraordinario, y no podríamos estar más orgullosos de lo que el equipo ha logrado”, ha indicado Mark Gordon, Co-Director de Treyarch. “Es increíble ver cómo Blackout ha involucrado a todo el equipo de una manera que nunca habíamos visto antes. Estamos encantados de dar vida al vasto legado de Black Ops en Blackout, y deseando que la comunidad manifieste sus opiniones según nos acercamos al lanzamiento”.

Profundamente arraigado en la saga Black Ops, que ha superado los más de 200 millones de jugadores y los 15 mil millones de horas de juego durante su historia, Blackout cuenta con algunos de los mejores personajes y lugares emblemáticos deBlack Ops, Black Ops II, Black Ops III yBlack Ops 4. La Beta Privada incluye una amplia variedad de nuevos y clásicos personajes, incluyendo a Mason, Reznov yWoods; personajes Zombies como Richtofeny Takeo; y Especialistas como Crash, Batteryy Seraph, entre otros. Los jugadores se enfrentarán en lugares inspirados en los mapas favoritos de los fans de Black Opscomo Nuketown, Firing Range, Raid, Cargo y muchos más.

Los fans que ya descargaron la reciente Beta Multijugador, o que ya han hecho una reserva previa de Call of Duty: Black Ops 4 en los puntos de venta participantes, recibirán acceso a la Beta Privada de Blackout. Puedes encontrar información sobre cómo canjear el código y acceder a la Beta, a través del portal de soporte de la Beta de Activision.

La Beta Privada de Blackout es solo el comienzo, ya que los equipos de desarrollo recopilarán activamente los comentarios de la comunidad durante la Beta, y usarán los datos para ajustar el equilibrio del juego, probar los servidores y optimizar la experiencia online antes del lanzamiento del título el próximo 12 de octubre. Los participantes en la Beta tendrán la oportunidad de compartir sus comentarios y participar en un diálogo activo con el equipo de desarrollo a través de una serie de canales, incluyendo encuestas a jugadores y foros online, así como menciones en las redes sociales de Treyarch:

Twitter (@Treyarch): Los equipos de la comunidad de Treyarch y Live Ops estarán al tanto de sus redes sociales mientras dure la Beta, para obtener comentarios de los jugadores sobre todo lo relacionado con el juego, así como sobre cualquier problema o error que pueda surgir. Por favor, añade a tus comentarios #BO4Beta para que sea más fácil identificarlos. Los jugadores de PC deben seguir a @TreyarchPC.

Los equipos de la comunidad de Treyarch y Live Ops estarán al tanto de sus redes sociales mientras dure la Beta, para obtener comentarios de los jugadores sobre todo lo relacionado con el juego, así como sobre cualquier problema o error que pueda surgir. Por favor, añade a tus comentarios #BO4Beta para que sea más fácil identificarlos. Los jugadores de PC deben seguir a @TreyarchPC. Twitter (@ATVI Assist): Para problemas técnicos, los jugadores deben contactar con @ATVIAssist, con el hashtag #BO4Beta.

Para problemas técnicos, los jugadores deben contactar con @ATVIAssist, con el hashtag #BO4Beta. Reddit: Los equipos de la comunidad de Treyarch y Live Ops también estarán observando Reddit, por lo que los jugadores deberán añadir a sus comentarios r/BlackOps4: https://www.reddit.com/r/Blackops4/

Los equipos de la comunidad de Treyarch y Live Ops también estarán observando Reddit, por lo que los jugadores deberán añadir a sus comentarios r/BlackOps4: https://www.reddit.com/r/Blackops4/ Consola: Dependiendo de la incidencia técnica, los jugadores también tendrán la oportunidad de “informar del problema”, directamente desde sus propias consolas.

Dependiendo de la incidencia técnica, los jugadores también tendrán la oportunidad de “informar del problema”, directamente desde sus propias consolas. Encuesta: Una vez finalizada la Beta, los jugadores tendrán la oportunidad de proporcionar comentarios directamente al equipo de desarrollo, a través de una encuesta detallada.

Call of Duty: Black Ops 4 será distribuido por Activision y está siendo desarrollado por Treyarch, con el apoyo de Raven Software y el de Beenox, en la versión para PC. El lanzamiento del título está programado para PlayStation 4, Xbox One y PC el 12 de octubre. Black Ops 4 para PC ofrece una experiencia totalmente optimizada que, por primera vez en la historia de Call of Duty, estará disponible exclusivamente en Battle.net, el servicio de juegos online Blizzard Entertainment. Más información en:www.callofduty.com,