2K se enorgullece en anunciar que la Edición 20 Aniversario de NBA 2K19 ya está disponible. NBA 2K cumple 20 años redefiniendo los juegos de deporte, con los mejores gráficos, las mecánicas más realistas, modos de juego innovadores y un entorno abierto cautivador, el Barrio. Con NBA 2K19, la saga vuelve a superar sus propios límites y acerca el juego aún más a la cultura y la emoción del baloncesto real.

“Es conmovedor estar en la portada que marca el 20 aniversario de un juego al que he jugado desde que era pequeño”, dijo James. “Hemos tenido la oportunidad de hacer algo realmente único para esta portada, que representa todo lo que me impulsa y me inspira, desde mi familia hasta el lugar de donde vengo y las palabras que me guían. Me siento honrado de que mi viaje pueda ser parte de este momento especial en la historia de 2K, y estoy deseando que los fans lo vean”.

La Edición 20 Aniversario de NBA 2K19 incluye los siguientes objetos digitales:

100 000 VC (moneda virtual)

50 000 MT (puntos de Mi EQUIPO)

20 packs de Liga de Mi EQUIPO (uno por semana)

10 packs En Racha de Mi EQUIPO (uno por semana desde el comienzo de la temporada de la NBA)

Carta Zafiro de LeBron James para Mi EQUIPO

5 murales temáticos de LeBron para Mi PISTA

Diseño de LeBron para Mi PISTA

La colección del Rey – Ropa y zapatillas Nike de LeBron (¡25 pares!)

Los artículos físicos incluyen:

Póster de la portada de NBA 2K19 con LeBron

con LeBron Lámina de pegatinas de NBA 2K

Pulsera de silicona con las palabras elegidas por LeBron.

La Edición Estándar de NBA 2K19 estará disponible el 11 de septiembre de 2018.