Opera abre el acceso público a Opera Neon, su navegador experimental con IA agéntica

Opera [NASDAQ: OPRA], empresa innovadora en navegadores e IA agéntica, abre hoy el acceso público a Opera Neon. Opera Neon es el navegador experimental de Opera para usuarios avanzados de IA que quieren acceder y aprovechar al máximo las últimas tecnologías de IA. Desde el 2 de octubre, Opera Neon estaba disponible en una fase privada para “fundadores” que ha permitido a la compañía trabajar con su comunidad e incorporar su retroalimentación. A partir de hoy, se elimina la lista de espera, y la suscripción a Opera Neon queda abierta para todos los públicos.

¿Qué es Opera Neon?

Opera Neon es un navegador agéntico diseñado para usuarios avanzados de IA. A diferencia de un navegador web estándar, Opera Neon utiliza agentes de inteligencia artificial para realizar tareas e incluso codificar aplicaciones web, en lugar de limitarse a mostrar páginas web. También proporciona a sus usuarios acceso a los últimos modelos de primer nivel, incluidos Gemini 3 Pro y GPT 5.1.

Opera Neon es el campo de pruebas de Opera para los últimos avances en IA, destinado a quienes quieren utilizar tecnología en desarrollo antes de que se convierta en un producto mainstream. Se accede a través de una suscripción mensual de 19,90$.

“Opera Neon es un producto pensado para quienes disfrutan siendo los primeros en explorar la tecnología de IA más avanzada. Es un proyecto en constante evolución, que incorpora actualizaciones importantes cada semana. Después de un periodo de desarrollo junto a nuestra comunidad de Founders, ahora podemos abrir el acceso anticipado a un público más amplio”, afirma Krystian Kolondra, vicepresidente ejecutivo de navegadores.

Una suscripción, los mejores modelos.

Gracias a su motor de IA que no depende de ningún LLM específico, Opera Neon integra los últimos modelos de IA de la industria en un único espacio de trabajo, lo que permite pagar una única cuota mensual en lugar de varias suscripciones independientes.

Las funciones actuales disponibles para los suscriptores incluyen:

Acceso a modelos: uso inmediato de modelos de primer nivel, como Gemini 3 Pro, GPT-5.1, Veo 3.1 y Nano Banana Pro.

Agentes Neon Chat, Do y Make: herramientas que pueden reservar viajes completos o crear sitios web, generar vídeos y editar documentos de forma autónoma.

Agente de investigación profunda ODRA: un nuevo agente que realiza investigaciones profundas para el usuario. Su “investigación en 1 minuto” puede recopilar y sintetizar información (con fuentes) sobre temas complejos.

Desarrollo liderado por la comunidad

La suscripción de Neon también incluye el acceso a una comunidad exclusiva en Discord. Aquí, los usuarios prueban las funciones, debaten sobre el producto directamente con los desarrolladores de Opera y ayudan a dar forma a la hoja de ruta del navegador.

Disponibilidad

Neon ya está disponible por 19,90$ al mes. Los usuarios pueden descargarlo en https://operaneon.com. Los principales navegadores de Opera (Opera One, Opera GX y Opera Air) siguen ofreciendo funciones de IA gratuitas para los usuarios generales a través de Opera AI.